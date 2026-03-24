Унгарски МОЛ доби „зелено светло“ од САД за НИС, рокот за преговори е продолжен до мај

Унгарската компанија МОЛ доби одобрение од американските власти да продолжи со преговорите за стекнување на мнозински удел во Нафтената индустрија на Србија (НИС), објави Блиц. МОЛ ќе го преземе уделот од 56,15% што моментално го држи руски „Гаспром“.

Унгарската нафтена компанија МОЛ груп доби одобрение од американските власти да продолжи со преговорите за стекнување на мнозински удел во Нафтена индустрија на Србија.

Канцеларијата за контрола на странски средства (OFAC) на американското Министерство за финансии го прифати барањето на МОЛ и го продолжи рокот за преговори за купување на мнозински удел во НИС до 22 мај 2026 година.

Ова продолжување на лиценцата им овозможува на страните да го финализираат договорот за купопродажба и придружната документација, во согласност со основните услови на договорот потпишан во јануари оваа година.

Во исто време, на американските финансиски институции им беше дозволено да учествуваат во реализацијата на оваа трансакција.

По склучувањето на договорот, МОЛ ќе има можност да преземе 56,15 проценти од уделот на Газпром во НИС.

На овој начин, унгарската компанија би презела значителна одговорност за сопственост и управувачки права во компанијата што управува со единствената рафинерија за нафта во Србија.

Овој потег дополнително би ја зајакнал позицијата на МОЛ на енергетскиот пазар на Централна и Југоисточна Европа.

Како што е наведено, реализацијата на оваа аквизиција сè уште зависи од неколку услови, вклучувајќи ги и конечните одобренија од OFAC и Владата на Србија.

Доколку се исполнат сите услови, тоа ќе биде една од најважните енергетски трансакции во регионот во последните неколку години.

Денес беше крајниот рок за потпишување на купопродажниот договор за аквизиција на рускиот удел во Нафтената индустрија на Србија (НИС) помеѓу руската страна и унгарската компанија МОЛ.

Канцеларијата за контрола на странски средства на САД одлучи да ја продолжи лиценцата за српската нафтена индустрија до 17 април.

Дополнително, МОЛ води преговори со националната нафтена компанија на Обединетите Арапски Емирати, АДНОК, која евентуално би можела да влезе во НИС како малцински партнер.

На 19 јануари, групацијата МОЛ објави дека се договорила со Гаспромнефт за главните услови на обврзувачкиот рамковен договор, според кој ќе купи 56,15 проценти од акциите во НИС.

Министерката за енергетика на Србија, Дубравка Ѓедовиќ Хандановиќ, изјави дека продолжувањето на лиценцата е особено важно во време кога цените на нафтата растат.