Уметници од Македонија на Meѓународна театарска резиденција во Романија

Во втората половина на месец септември 2023, театарски уметници од Македонија, учествуваат на Меѓународната театарска резиденција (Crossroads and Borders/Проект: Е.Т.Е.Р.И.А.) во Констанца, Романија (септември 2023).

Филарета Атанасова Filareta Atanasova – театарска и филмска актерка, независен сектор.

Наташа Петровиќ Natasa Petrovic – театарска и филмска актерка, Н.У. Театар за деца и млади-Скопје.

Симона Спировска Симона Спировска – театарска и филмска актерка, Н.У. Театар за деца и млади-Скопје.

Иванка Апостолова Баскар Apostolova Baskar – визуелен драматург, креативен продуцент/режисер на видео театарски проекти.

На театарската резиденција уметниците ко-креативно ќе создаваат во рамките на Inter-community Labs и ќе ги претставуваат своите уметнички резултати.

Во рамките на резиденцијата ќе бидат прикажани и материјалите од новиот видео театарски проект на Македонскиот центар ИТИ/ПРОДУКЦИЈА – А-Ц-И-Н-С-Е-Л-А-К (видео монодрама – женска верзија – улога: Филарета Атанасова Filareta Atanasova ) и KRIEG (видео монодрама – машка верзија – улоги: Здравко Стојмиров Zdravko Stojmirov ).

Координатори и партнери на проектот Е.Т.Е.Р.И.А.: Italian Centre of the International Theatre Institute-ITI (Italy), in partnership with Theatro Tsi Zakynthos (Greece), National Archaeological Museum of Constanta (Romania), North Macedonian Centre of ITI (North Macedonia), Augmented and Virtual Reality Lab – Department of Engineering for Innovation of University of Salento (Italy).

Проектот е поддржан од ЕУ / Креативна Европа.