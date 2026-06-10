Почна снимањето на краткометражниот игран филм „Врзани“ во режија на Сара Климоска

10/06/2026 12:30

Започна снимањето на краткометражниот игран филм „Врзани“ во режија на Сара Климоска, а во продукција на Унита Филм.

„Врзани“ е приказна за Ева, млада жена растргната помеѓу должноста да се грижи за својата болна и контролирачка мајка и потребата конечно да го живее сопствениот живот. Кога неочекуван сплет на околности ќе ја донесе пред одлука што изгледа невозможна, Ева е принудена да се соочи со границите на љубовта, жртвата и личната слобода.

Главните улоги ги толкуваат Лео Поповиќ и Ана Костовска. Директор на фотографија е Александар Крстевски, сценографијата е на Симе Атанасиевиќ. Костимограф на филмот е Жаклина Крстевска, а шминката е на Снежана Ангеловска-Живковска. Продуцент на филмот е Вардан Тозија, ко-продуцент е Лидија Ивановски, а како партнери на филмот се јавуваат Другата Страна и Млекара Јока.

 

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