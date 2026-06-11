Концерт на Филхармонија со студенти од државните факултети за музика

Концерт на Македонската филхармонија со студентите од државните факултети за музика, насловен „Звукот на идната генерација“ ќе се одржи вечер со почеток во 20 часот. Диригент е маестро Сашо Татарчевски, а како солисти ќе настапат Итан Георгиев, контрабас (III година, доц. м-р Александар Поп-Христов), Кирил Тасев, флејта (II година, проф. м-р Златка Митева), Христијана Матеска, хармоника (IV година, проф. м-р Зорица Каракутовска), Кристијан Колев, кларинет (III година, доц. м-р Игор Бакревски), Бојана Митковска, виолина (проф. м-р Олег Кондратенко), Михаил Јагуриноски, пијано (III година, вон. проф. м-р Дино Имери) и Давид Павиќ, пијано (II година, вон. проф. д-р Елена Атанасовска-Ивановска), соопштија од Филхармонија.

На програмата се дела од Кусевицки, Девиен, Бете Илин, Шо, П. И. Чајковски, Сен-Санс и Рахмањинов.

– Сашо Татарчевски е роден во Битола каде се здобива со основно и средно музичко образование. Дипломира и магистрира на ФМУ Скопје на катедрите за хорско и оркестарско диригирање, а посетува и мајсторски курсеви во Њујорк, Рим, Москва, Берлин, Фиренца, Санкт Петербург и Сартеано. Настапувал со различни ансамбли вклучувајќи ги Македонската филхармонија, Оркестарот на МОБ, Симфонискиот оркестар на ИКО – Рим, Симфонискиот оркестар на Ермитаж од Санкт Петербург, Битолскиот камерен оркестар, Битолската опера, Симфонискиот оркестар на „Битолско културно лето“, Солисти на ФМУ, Симфонискиот оркестар на ФМУ, ансамблите за современа музика „Алеа“ и „КонТемпора“, Мандолинскиот оркестар при МКЦ и други камерни и симфониски состави. Во моментов работи како професор на ФМУ по група предмети од областа на диригирањето и диригент на симфонискиот оркестар и мешаниот хор „Драган Шуплевски“, како и уметнички раководител на Женскиот младински хор при МКЦ и професионалниот мешан хор „Про Арс“ – се додава во соопштението.

Освен на сцените низ нашата држава, како што се додава, вклучувајќи ги и најреномираните манифестации како „Охридско лето“, „Скопско лето“, „Денови на македонска музика“, „Есенски музички свечености“ и многу други, има настапувано и освоено награди со различни ансамбли во Португалија, Словенија, Шкотска, Белгија, Грција, Швајцарија, Шпанија, Хрватска, Италија, Србија, Бугарија, Чешка, Турција, Австрија, Романија, Полска и Русија. Татарчевски е редовен член на неколку жири комисии на интернационални хорски натпревари како и раководител на меѓународниот хорски форум во Струга.