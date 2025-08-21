Украинец уапсен под сомнение дека ја организирал саботажата на гасоводот „Северен тек“

Италијанските власти уапсија украински државјанин под сомнение дека е еден од организаторите на саботажата на сега веќе непостоечките гасоводи „Северен тек“.

Контроверзната структура транспортираше природен гас од Русија до Германија, но беше оштетена од неколку експлозии на 26 септември 2022 година, кои германските власти ги поврзаа со украински осомничени.

Во среда вечерта, италијанската полиција уапси маж по име Серхиј К. во покраината Римини, објави денес германскиот федерален обвинител, што е првото познато апсење во случајот.

Осомничениот е обвинет дека е еден од координаторите зад операцијата. Според германските власти, тој бил на јахта што тој и неговите соучесници ја изнајмиле во Росток, Германија, за да стигнат до гасоводите и да инсталираат експлозиви.

К. ќе биде обвинет за противуставна саботажа, предизвикувајќи експлозивна експлозија и уништување на згради. Се претпоставува дека ќе биде екстрадиран во Германија.

Властите во неколку земји започнаа истраги за нападот, иако Данска и Шведска ги затворија своите истраги.

Германските власти ја издадоа својата прва потерница во случајот за Украинец именуван како Володимир З. во јуни минатата година, додека уште двајца Украинци се сметаа за осомничени. З. останува на слобода и ги негира обвиненијата, според извештаите на медиумите.

Газоводите „Северен поток“ долго време се соочуваа со критики за зајакнување на зависноста на Германија од руските фосилни горива и за тоа што ѝ даваат на Москва клучна предност врз енергетската безбедност на Европа.

Загриженоста се покажа како оправдана, бидејќи руските оператори на крајот го запреа протокот на гас низ гасоводот по целосната инвазија на Русија во Украина во 2022 година.