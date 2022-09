Украинците на колена ги поздравуваа војниците на ослободената територија (ВИДЕО)

Украинците клекнати на колена ги поздравуваа војниците кои влегоа на новоослободената територија изминатите неколку дена. Како поминуваше колоната така жителите се редеа покрај патот да ги поздрават, да им одадат почит и да се радуваат Објавите подолу покажуваат мапа на ослободената територија и видео од овие трогателни сцени по седум месеци руска окупација.

Source video from #Borivkse , that was falsely attributed to Balakliya yesterday. See how people knee down to welcome their liberators. pic.twitter.com/WOqPdIOP6V

Ladies greet 🇺🇦 soldiers in liberated Balakliya after 6 months of 🇷🇺 occupation. “Boys, we have some pancakes left, would you like?” “A bit later, please, better still hide, shelling is still possible”. I can watch endlessly pic.twitter.com/n6XVRI8YfX

— Nataliya Gumenyuk (@ngumenyuk) September 8, 2022