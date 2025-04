Украина се одмазди за масакрот во Суми. Бригадата што го изврши нападот е уништена (видео)

Генералштабот на вооружените сили на Украина го потврди уништувањето на 448-та ракетна бригада на руската армија во областа Курск, која изврши ракетен напад врз градот Суми на Цветници, пренесува УНН.

„Вооружените сили на Украина ја нападнаа постојаната база на 448-та ракетна бригада на руската армија во областа Курск, која изврши ракетен напад врз градот Суми на Цветници“, објави Генералштабот на Телеграм.

Генералштабот на вооружените сили на Украина извести дека „единиците на Силите за беспилотни системи, силите за специјални операции на вооружените сили на Украина, Службата за безбедност на Украина, во соработка со другите компоненти на одбранбените сили на Украина, нападнаа голем број објекти во регионот Курск поврзани со воени злосторници кои учествуваа во ракетниот напад врз градот Суми и други воени злосторства на Украина“.

🔥 Ukrainian Defense Forces struck Russian military unit 35535 — home of the 448th Missile Brigade in Klyukva, Kursk region.

These are the same cowards launching Iskanders at Sumy.

Last night, their ammo cooked off. Detonation heard for miles.

Actions have consequences.

Even… pic.twitter.com/SXJTNFf0CG

— Bandera Fella *-^ (@banderafella) April 15, 2025