Украина место црвен килим: Еве зошто Шон Пен ги пропушти Оскарите

Лос Анџелес/ Киев – Шон Пен го освои својот трет Оскар синоќа, но наместо црвениот тепих, тој избра патување во разорената од војна Украина. Славниот актер беше награден синоќа за најдобар спореден глумец како воен фанатик во политичкиот трилер на Пол Томас Андерсон „Една битка по друга“, но не се појави на церемонијата во Лос Анџелес.

Патување во Украина наместо црвен тепих

Наместо да ја земе златната статуетка, Пен веќе беше на пат кон Европа со планови да ја посети Украина, потврдија за „Њујорк тајмс“ две лица запознаени со неговите планови, кои зборуваа под услов на анонимност бидејќи не беа овластени јавно да зборуваат за ова прашање. Публицистот на Пен одби да коментира. Но, кратко потоа, денес попладне, Пен беше фотографиран на улиците на Киев.

Неговото отсуство беше забележливо. Кога Киран Калкин, водителот на категоријата, се качи на сцената, тој им рече на публиката: „Шон Пен не може да биде тука вечерва, или не сакаше да биде, па ќе ја прифатам наградата во негова чест.

Долгогодишен поддржувач на Киев

Посветеноста на Пен на Украина не е ништо ново. Дури во 2022 година, тој ја опиша одбраната на земјата од руската инвазија како „врв на копјето за демократско прифаќање на соништата“, додавајќи: „Ако ја оставиме да се бори сама, нашата душа како Америка е изгубена“.

Истата година, тој му позајми еден од своите Оскари на украинскиот претседател Зеленски, ветувајќи дека ќе остане во Киев до победата. Подоцна за списанието „Варајети“ изјави дека размислувал да ги стопи своите статуетки во муниција за украинската армија, а исто така сними и документарец за руската инвазија.

Историја на избегнување награди

Ова не е прв пат 65-годишниот актер да ги пропушти Оскарите. Тој беше номиниран и отсутен во 1996, 2000 и во 2002 година, а присуствуваше на церемониите само кога тој освои награди за најдобар актер – за „Мистична река“ во 2004 година и „Милка“ во 2009 година.

Интересно е што откако победи за „Мистична река“, тој призна за „Њузвик“ дека дошол само затоа што бил „засрамен“ што режисерот на филмот, Клинт Иствуд, наместо него го прифатил неговиот Златен глобус.

Пен беше единствениот номиниран што ги пропушти наградите оваа година.