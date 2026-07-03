Украина и Молдавија ќе го отворат кластерот за надворешна политика за членство во ЕУ

Земјите од ЕУ се согласија да започнат преговори со Украина и Молдавија за заедничките правила на блокот за надворешна политика како дел од следниот таканаречен кластер преговори, изјавија тројца дипломати за „Еурактив“.

Се очекува одлуката – одобрена денес на техничко ниво од страна на дипломатите – да биде одобрена од амбасадорите на ЕУ следната недела пред формално да биде одобрена од министрите на ЕУ во Брисел на 14 јули.

Дипломатите од ЕУ го опишаа поглавјето за надворешна политика како последна лесна победа на административниот пат, а преостанатите кластери опфаќаат политички почувствителни области, вклучувајќи ја заедничката земјоделска политика на ЕУ и внатрешниот пазар.

Преговорите за патот за двете земји да се приклучат кон ЕУ се заглавени бидејќи унгарскиот премиер Виктор Орбан го блокираше напредокот. По националните избори во април, новиот премиер Петер Маѓар сигнализираше попрагматичен пристап кон потенцијалното членство на Украина во ЕУ.

Иако блокот се согласи да го отвори првиот кластер минатиот месец, кој го опфаќа фундаменталното владеење на правото, Украина наиде на одреден отпор кон понатамошно напредување во процесот. На Европскиот совет во јуни, лидерите го отстранија формулацијата со која се бараше преостанатите кластери да се отворат „што е можно поскоро“ – промена предизвикана од опозицијата од Будимпешта.

Четири преговарачки кластери – групи на законодавството на ЕУ организирани по области на политиката – остануваат неотворени.

Процесот на пристапување на Молдавија досега остана тесно поврзан со оној на Украина, и покрај тоа што Кишињев се соочува со значително помал политички отпор кон неговата кандидатура за членство отколку неговиот сосед.