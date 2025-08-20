Украина: Ако има размена на територии, дајте ни мапа на Русија

Кога европските лидери се собраа во Белата куќа за да ја вратат иницијативата по самитот на Доналд Трамп во Алјаска со Владимир Путин, тие се потпираа на аналогија: отстапувањето на украинскиот суверенитет над делови од источна Украина на Русија би било како САД да ја предадат Флорида.

„Руското барање Украина да отстапи делови од Донбас би било, едноставно кажано, споредливо со барањето САД да се откажат од Флорида“, рече германскиот канцелар Фридрих Мерц на прес-конференција по состанокот.

За да го зајакнат аргументот на Украина, помошниците на олодимир Зеленски донесоа мапа во Овалната соба што Трамп ја опиша како „брилијантна“, објави Фајненшл тајмс.

Мапата требаше да послужи како проверка на реалноста за американскиот претседател, покажувајќи фронтова линија од 1.300 км што минува низ Украина и процентот на секој од петте региони окупирани од Русија. Но, во Украина, сликата на Трамп и Зеленски како разговараат пред мапата ги зголеми загриженостите за територијалните отстапки.

„Гледајќи го тоа, се чувствував крајно загрижена“, рече Дарија Каленјук, директорка на Центарот за борба против корупцијата со седиште во Киев: „Доналд Трамп зборуваше за територијална размена, па се прашував зошто не е прикажана мапа на Русија ако има територијална размена“.

Претседателот на САД инсистираше пред самитот во Алјаска дека завршувањето на војната може да бара „некаква територијална размена“. Во Анкориџ, Путин потоа побара Украина да се повлече од целиот регион Донецк и Луганск како услов за мир. Тоа предизвика тревога во Украина, иако Зеленски и други политичари брзо негираа дека некогаш би се согласиле на такви отстапки.

„Имаме црвени линии: никакво ограничување на нашиот суверенитет, никакво признавање на која било украинска територија како дел од Русија и одбивање да се отстапи територија што Русија сè уште не ја окупирала“, рече Јехор Черњов, пратеник од партијата на Зеленски и заменик-претседател на Комитетот за одбрана и разузнавање на парламентот.

За украинското раководство, отстапувањето на нова територија не е само политички експлозивно; тоа се смета и за подготовка на сцената за понатамошна руска агресија. Повлекувањето од утврдениот дел од Донецката област што украинските сили сè уште го држат би имало широки воени последици, велат аналитичарите и војниците.

„Тоа би било катастрофа“, рече Павло Нарозни, воен аналитичар и раководител на организацијата „Реактивна пошта“, која поддржува артилериски единици. Руската војска, рече Нарозни, би можела веднаш да фрли лизгачки бомби врз Дњепропетровската област и да го загрози индустрискиот центар Запорожје и од исток и од југ.