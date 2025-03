Туск дојде на самитот за Украина со штаки (ВИДЕО)

Полскиот премиер Доналд Туск на самитот организиран во Лондон за Украина дојде со повредена нога и во лонгета.

Туск пред неколку дена ја повредил ногата на скијање но тоа не го спречи да се упати во Лондон и да се сретне со британскиот премиер Стармер.Туск ја повредил ногата на скијачка патека додека ги учел своите внуци да скијаат. Тој не планира да земе боледување и покрај повредата на ногата.

Тој ги предупредува другите за потребата од претпазливост на падините и советува загревање и проверка на скиите пред да се започне со скијање. Тој рече дека неговото невнимание довело до повреда, но секој може да избере да го прифати или да не го прифати неговиот совет по своја дискреција.

Инаку Туск, говорејќи пред летот за Лондон на самитот за европска Украина забележа дека „500 милиони Европејци бараат од 300 милиони Американци да ги бранат од 140 милиони Руси“ и дека „на Европа денес и недостига верувањето дека ние сме навистина глобална сила“.

Сепак, тој, исто така, ја нагласи важноста од одржување на близок сојуз со Соединетите држави и тврди дека најдобар начин да се направи тоа е Европа да почне „да верува дека сме глобална сила“ и да постигне „одбранбена независност“.

Забелешките на Туск дојдоа во време на тековните последици од конфронтирачката средба на Володимир Зеленски со Доналд Трамп во Белата куќа во петокот. На тоа во саботата следеше повикот на Илон Маск САД да ги напуштат НАТО и Обединетите нации.

„Во украинско-руската војна, Полска стои на страната на Украина – без ако, и или но – не само затоа што тоа го бара човечката пристојност, туку и за нашата безбедност“, рече Туск, говорејќи на асфалтот пред да лета за Лондон на самитот на лидерите од Европа и Канада за да разговараат за војната во Украина.

