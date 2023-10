Турски функционер до Нетанјаху: Еден ден ќе те застрелаат и тебе!

Турскиот заменик министер за образование Назиф Јилмаз на Твитер му напиша на Бенјамин Нетанјаху дека „ќе умре“, споделувајќи ја снимката од израелските напади на Газа.

„Еден ден ќе те застрелаат и тебе. Ќе умреш“ – напиша Јилмаз како одговор на видеото објавено од Нетанјаху за израелските воздушни напади врз Газа.

Нетанјаху требаше да ја посети Турција во следните месеци, откако го одложи патувањето во јули затоа што му беше вграден пејсмејкер, објави „Тајмс оф Израел“. Минатиот месец Ердоган се сретна со Нетанјаху во Њујорк на првата позната средба меѓу двајцата лидери.

Turkey’s deputy minister of education to Netanyahu: “You will die.” pic.twitter.com/PIpKedNsC4

