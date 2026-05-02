Пентагон: САД ќе повлечат 5.000 војници од Германија

САД ќе повлечат 5.000 војници од Германија, објави Пентагон.

Главниот портпарол на Пентагон, Шон Парнел, изјави вчера дека се очекува повлекувањето да биде завршено во следните шест до 12 месеци.

Овој потег доаѓа во услови на растечки тензии меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и Европа околу војната во Иран.

Трамп претходно оваа недела се закани дека ќе го намали бројот на американски војници во Германија по судирот со германскиот канцелар Фридрих Мерц, кој во понеделникот рече дека Иранците ги понижуваат САД во разговорите за завршување на војната.

Трамп во средата изјави дека Пентагон размислува за повлекување на дел од 40.000 американски војници стационирани во Германија.

Тој на социјалните мрежи изјави дека се разгледува распоредувањето на американските сили во Германија, каде што е седиштето на Европската команда на САД.