Пентагон: САД ќе повлечат 5.000 војници од Германија

02/05/2026 08:20

САД ќе повлечат 5.000 војници од Германија, објави Пентагон.

Главниот портпарол на Пентагон, Шон Парнел, изјави вчера дека се очекува повлекувањето да биде завршено во следните шест до 12 месеци.

Овој потег доаѓа во услови на растечки тензии меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и Европа околу војната во Иран.

Трамп претходно оваа недела се закани дека ќе го намали бројот на американски војници во Германија по судирот со германскиот канцелар Фридрих Мерц, кој во понеделникот рече дека Иранците ги понижуваат САД во разговорите за завршување на војната.

Трамп во средата изјави дека Пентагон размислува за повлекување на дел од 40.000 американски војници стационирани во Германија.

Тој на социјалните мрежи изјави дека се разгледува распоредувањето на американските сили во Германија, каде што е седиштето на Европската команда на САД. 

Поврзани содржини

Америка ги предупредува бродовите: Плаќањето на Иран за поминување низ Ормускиот Теснец води до воведување санкции
Иранска активистка и добитничка на Нобелова награда доживеа срцев удар во затвор
Маѓар го назначи братот на неговата сопруга за министер; па се правда: „Неговото искуство и работа се несомнени“
Трамп со нови санкции за Куба
Американскиот Стејт департмент одобри продажба на воена опрема во вредност од 8,6 милијарди долари на сојузниците од Блискиот Исток
САД повеќе не планираат да испраќаат помош за Украина. Хегсет: Европа треба да ја финансира
Британскиот премиер размислува за забрана на пропалестинските протести поради влијанието врз еврејската заедница
Францускиот премиер направи „скандал“ со купување леб, синдикатите бесни

