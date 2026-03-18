Турска модна инфлуенсерка (27) пронајдена мртва во стан, истрагата е во тек

Истанбул – Турската модна инфлуенсерка Ајшеѓул Ераслан почина на 27-годишна возраст. Таа беше пронајдена мртва во својот дом во населбата Кагитане во Истанбул во петок, 13 март. Ераслан имаше повеќе од 361.000 следбеници на Инстаграм, каде што објавуваше модни комбинации и фотографии од своите патувања, објавува People.

Таа не го контактирала своето семејство

Според турските медиуми Sözcü и Cumhuriyet, членовите на семејството отишле во нејзиниот стан бидејќи таа не ги контактирала. Бидејќи никој не се јавил на вратата, тие ги известиле надлежните органи. Откако полицијата влегла во станот, ја пронашла без знаци на живот, а медицински тим ја прогласил за мртва на местото на настанот.

По истрагата, телото на инфлуенсерката било пренесено во Институтот за судска медицина за да се утврди причината за смртта. Истрагата е сè уште во тек.

Полицијата го испрашува актерот

Бирото за јавна безбедност утврди дека Ераслан се вратила дома на 11 март од патување во Египет. Според „Созџу“, снимките од безбедносните камери што ги прегледала полицијата наводно го покажале актерот Сунај Куртулуш како влегува во нејзиниот стан околу еден час пред нејзината смрт. Тој се задржал кратко пред да ја напушти зградата.

„Џумхуриет“ објави дека полицијата го испрашувала Куртулуш, кој бил ослободен откако дал изјава.

Адвокати: Тој не бил на местото на настанот

Во изјава објавена на Инстаграм во недела, 15 март, адвокатите на актерот рекоа дека тој бил „сослушан само како дел од истрагата и дека ги дал потребните изјави до властите од самиот почеток“, но дека „не бил на местото на настанот во времето на инцидентот“. Тие, исто така, ги осудија медиумските извештаи што го прикажуваат како „главен учесник“.

„Длабоко сме ожалостени од смртта на Ајшеѓул Ераслан“, додадоа неговите адвокати. „Се молиме за Божја милост за починатата и изразуваме сочувство до нејзиното семејство, роднините и најблиските“.

Таа стана позната на модна ревија

Ераслан првпат се појави во јавноста учествувајќи на популарниот турски моден натпревар „İşte Benim Stilim“ (Ова е мојот стил), по што ја започна својата кариера како инфлуенсерка.

Нејзиниот последен пост на Инстаграм беше на 12 март, а содржеше фотографии и видеа од патувањето во Лос Анџелес. Во коментарите, обожавателите се збогуваа со починатата инфлуенсерка.

„Многу ми е жал за сè низ што помина и не успеа да го доживее. Ова не е како што требаше да заврши една млада личност. Почивај во мир“, напиша еден следбеник. „Не можам да верувам… Не можам да разберам, премногу сум тажна“, рече друг.