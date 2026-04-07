Тројца нови амбасадори ќе ги претстават платформите за дипломатските активности пред Комисијата за надворешна политика

07/04/2026 07:49

Во Собранието денеска седница ќе одржат две комисии – Комисијата за надворешна политика и надворешна трговија и Комисијата за надзор над спроведување на мерките за следење на комуникациите.

Пред членовите на Комисијата за надворешна политика и надворешна трговија се претставувањата на платформите за дипломатските активности на наши тројца вонредни и ополномоштени амбасадори. Во Кралството Данска ќе не претставува Фадил Зендели, во Украина Димитар Блажевски и во Република Албанија, Веле Трпевски.

На Комисијата за надзор над спроведување на мерките за следење на комуникациите се Годишниот извештај за работата на Оперативно-техничка агенција за 2025 година и Годишниот финансиски план за 2026 година на Оперативно-техничката агенција за средствата од надоместоците од Агенцијата за електронските комуникации.

Поврзани содржини

Во Вашингтон денеска Стратешки дијалог Македонија – САД
Гаши ќе се сретне со досегашните претседатели на Собранието
Филипче: Мерките на владата се задоцнети, граѓаните веќе ја плаќаат цената
Протестот за албански јазик без државни обележја
Тачи ги обвинува ДУИ за политичка манипулација со протестот
Архиварката која ги заглавуваше предметите во ДКСК сега е во комисијата за заштита на конкуренција
Пендаровски негира дека ќе формира политичка партија
Протест на студентите за полагање правосуден испит на албански јазик

Најчитани