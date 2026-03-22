Транспортерите од регионот повторно ќе блокираат гранични премини

22/03/2026 17:14

Регионот се соочува со сериозни прекини во товарниот сообраќај. Како што дознаваат здруженијата на превозници, од утре, понеделник (23 март), транспортерите од Босна и Херцеговина започнуваат масовен протест поради проблемот со ограничениот престој на професионалните возачи во Шенген зоната.

Блокадите ќе започнат точно во 07:00 часот наутро и ќе ги опфатат сите гранични премини наменети за камиони, вклучувајќи ги и оние со Србија.

„Протестот е реакција на нехуманиот третман и ограничувањата кои ги оневозможуваат возачите од Западен Балкан нормално да ја извршуваат својата работа. Доколку не се донесе итно решение, на 14 април на протестот ќе се приклучат и српските транспортери со целосна блокада која нема да прекине до добивање писмени гаранции од Европската комисија“, алармираат од Здружението.

Оваа ситуација се очекува да предизвика огромни колони и застој во снабдувањето со стоки низ целиот Балкан.

Поврзани содржини

Ограничувања на бензинските пумпи во Словенија
Тесна трка во Словенија – ќе се врати ли Јанша на власта?
Хрватската влада најавува голем пакет мерки за справување со енергетската криза
На листите на Румен Радев се партиски номади, познати спортисти, бизнисмени, новинари
Просечна плата во Хрватска за јануари е 1.511 евра, но две третини од вработените имаат помалку
Земјотрес со јачина од 4,7 степени ја погоди Грција, почувствуван и во Македонија
Хрватска од понеделник воведува нови мерки за спречување на ценовниот шок
Србија успеа да обезбеди одложување на американските санкции против НИС

Најчитани