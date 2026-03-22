Транспортерите од регионот повторно ќе блокираат гранични премини
Регионот се соочува со сериозни прекини во товарниот сообраќај. Како што дознаваат здруженијата на превозници, од утре, понеделник (23 март), транспортерите од Босна и Херцеговина започнуваат масовен протест поради проблемот со ограничениот престој на професионалните возачи во Шенген зоната.
Блокадите ќе започнат точно во 07:00 часот наутро и ќе ги опфатат сите гранични премини наменети за камиони, вклучувајќи ги и оние со Србија.
„Протестот е реакција на нехуманиот третман и ограничувањата кои ги оневозможуваат возачите од Западен Балкан нормално да ја извршуваат својата работа. Доколку не се донесе итно решение, на 14 април на протестот ќе се приклучат и српските транспортери со целосна блокада која нема да прекине до добивање писмени гаранции од Европската комисија“, алармираат од Здружението.
Оваа ситуација се очекува да предизвика огромни колони и застој во снабдувањето со стоки низ целиот Балкан.