Трамп вели дека планира 100 проценти царина на чиповите, Епл ќе инвестира уште 100 милијарди долари во американското производство

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека ќе воведе 100 посто царина на компјутерските чипови, што веројатно ќе ја зголеми цената на електрониката, автомобилите, домашните апарати и другите стоки што се сметаат за неопходни во дигиталното доба.

-Ќе воведеме царина од приближно 100 проценти на чипови и полупроводници, рече Трамп во Овалната соба за време на состанокот со извршниот директор на Епл, Тим Кук. „Но, ако произведувате во Соединетите Држави, нема да има царина“, додаде тој.

Републиканскиот претседател рече дека компаниите што произведуваат компјутерски чипови во Соединетите Држави ќе бидат ослободени од царината. За време на пандемијата на Ковид, недостатокот на компјутерски чипови доведе до зголемување на цените на автомобилите и општо зголемување на инфлацијата.

За време на состанокот на Тим Кук со Трамп во Белата куќа, беше објавено дека Епл ќе ги зголеми своите инвестиции во американското производство за дополнителни 100 милијарди долари во текот на следните четири години.

-Ова е значаен чекор кон крајната цел да се обезбеди дека Ајфон-ите што се продаваат во САД се произведуваат во Америка, рече Трамп на прес-конференцијата.

Инвестицијата има за цел да премести поголем дел од синџирот на снабдување и напредното производство во САД како дел од иницијативата наречена Американска програма за производство. Сепак, тоа не е целосна обврска за производство на популарните Ајфон уреди во земјата.

-Ова вклучува започнување со работа, како и проширување на работата со 10 компании низ цела Америка. Тие произведуваат компоненти, вклучувајќи полупроводнички чипови, кои се користат во производите на Епл што се продаваат низ целиот свет, и ние сме благодарни на претседателот за неговата поддршка, рече Кук во изјава во врска со инвестицијата.

Епл неодамна објави планови за инвестирање 500 милијарди долари во Соединетите Држави, а сега ја зголемува таа сума на 600 милијарди долари. Во последните месеци, Трамп ја критикуваше технолошката компанија и самиот Кук за нивните напори да го преместат производството на Ајфон во Индија за да ги избегнат царините што администрацијата ги планираше за Кина.

Глобалната побарувачка за компјутерски чипови расте, а продажбата е зголемена за 19,6 отсто во годината што заврши во јуни, според Светската организација за статистика на трговијата со полупроводници.

Заканите на Трамп за царини се спротивни на постојните планови за оживување на производството на компјутерски чипови во САД. Претседателот смета дека повисоките цени на чиповите ќе принудат повеќе компании да отворат производствени погони во САД, и покрај ризикот царините да ги намалат корпоративните профити и да ги зголемат цените на мобилните телефони, телевизорите и фрижидерите.