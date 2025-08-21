Трамп: Тешко е да се добие војна без да се нападне земјата агресор

Во денешната објава на платформата Truth Social, американскиот претседател Доналд Трамп тврди дека „многу е тешко, ако не и невозможно, да се добие војна без да се нападне земјата на агресорот“.

„Тоа е како одличен спортски тим кој има фантастична одбрана, но не му е дозволено да игра напад. Нема шанси за победа! Истото важи и за Украина и Русија. Изопачениот и целосно некомпетентен Џо Бајден не ѝ дозволи на Украина да возврати, туку само да се брани. Како се случи тоа? Во секој случај, ова е војна што никогаш немаше да се случи ако јас бев претседател – НЕМА ШАНСА. Интересни времиња се пред нас!!! Претседателе DJT“, се вели во објавата на Трамп.

На неодамнешната средба во Алјаска со Владимир Путин, американскиот претседател Доналд Трамп не успеа да се договори за прекин на борбите. Според Ројтерс, Трамп рекол дека сè уште верува во можноста за мировен договор, но со територијални отстапки од Украина, што Киев досега категорично го одбиваше.

Потоа тој ги прими украинскиот претседател Володимир Зеленски и лидерите на Европската Унија и генералниот секретар на НАТО во Вашингтон. Во таа прилика, тој вети дека Украина ќе добие безбедносни гаранции како дел од идниот мировен договор. Според Ројтерс, рамката би можела да се договори во следните десет дена, а по неа ќе следи нов пакет воена помош на САД во вредност од околу 90 милијарди евра.

Зеленски по состанокот изјави дека Украина ќе го финализира својот предлог за безбедносни гаранции до крајот на неделата. Тој нагласи дека станува збор за модел сличен на Член 5 од НАТО, според кој нападот врз една земја би се третирал како напад врз сите. Сето ова доаѓа во време кога Русија ги спроведува своите најинтензивни воздушни напади врз Украина од јули, вклучително и напади со ракети и беспилотни летала преку ноќ.