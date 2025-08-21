Трамп се откажа од идејата за средба меѓу Путин и Зеленски

Американскиот претседател Доналд Трамп одлучи да се откаже од обидите за организирање билатерална средба меѓу Владимир Путин и Володимир Зеленски, објави „Гардијан“, повикувајќи се на извори во американската администрација.

Според изворите на весникот, Трамп одлучил Москва и Киев да организираат разговори лице в лице меѓу самите претседатели, што, според Трамп, треба да биде следниот чекор во завршувањето на војната.

Трамп нема да игра директна улога во организирањето на средбата, велат изворите на „Гардијан“. Според нив, во последните денови американскиот претседател им кажал на советниците дека има намера да одржи трилатерален самит со негово учество по средбата на Путин и Зеленски.

Дали самата средба ќе се одржи останува нејасно, нагласува „Гардијан“.

Во телефонско интервју со водителот на ток-шоуто Марк Левин на WABC во вторник, Трамп рече дека смета оти би било подобро Путин и Зеленски да се сретнат без него на почетокот. „Само сакам да видам што ќе се случи на состанокот. Значи, тие се во процес на закажување и ќе видиме што ќе се случи“.

Неподготвеноста на Трамп да ги притисне Путин и Зеленски на состанок доаѓа откако тој во последните денови призна дека завршувањето на војната во Украина било потешко отколку што очекувал, откако минатата година изјави дека може да го постигне тоа за 24 часа.

Трамп објави планови за одржување разговори што би биле првата средба лице в лице меѓу Путин и Зеленски од 2021 година во понеделникот, кратко по средбата со Зеленски, лидерите на ЕУ и генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, во Белата куќа. Извори на западните медиуми тврдеа дека Путин се согласил со предлогот на Трамп, кој го искажал во телефонски разговор со рускиот претседател.

Сепак, немаше официјална потврда од Кремљ.

Ден претходно, рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров изјави дека сè уште се потребни подготовки за самитот Путин-Зеленски.

Во разговорот со Трамп во понеделник, Путин само ја потврди својата подготвеност да „потврди својата подготвеност да продолжи со директните руско-украински разговори што се одржаа во Истанбул“ и да го подигне нивото на делегациите таму, рече Лавров.

Во четврток, Лавров повтори дека нема да има средба во блиска иднина. „Нашиот претседател постојано повторуваше дека е подготвен да се сретне, вклучително и со г-дин Зеленски, со разбирање дека сите прашања што бараат разгледување на највисоко ниво ќе бидат добро разработени, а експертите и министрите ќе подготват релевантни препораки. И, секако, со разбирање дека кога и ако – се надевам кога – ќе дојде до потпишување идни договори, прашањето за легитимитетот на лицето што ги потпишува овие договори од украинска страна ќе биде решено“, рече министерот за надворешни работи.

Тој, исто така, ги отфрли нацрт-безбедносните гаранции за Украина, кои би вклучувале присуство на западни трупи во земјата.

Извор близок до надворешно-политичкиот блок на руското раководство изјави за „Вашингтон пост“ дека Путин веројатно нема да присуствува на состанокот со Зеленски, кој Трамп се надеваше дека ќе го одржи до крајот на оваа недела.

Ова би значело „извесна легитимизација на украинскиот политички режим од страна на Москва, што би донело проблеми“, рече тој. Ставот на Русија е дека таков состанок би можел да се одржи само откако ќе се договорат условите на договорот меѓу Москва и Киев, а за Русија тоа би значело капитулација на Украина, забележува „Пост“.