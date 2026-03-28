Трамп: Отсекогаш сме биле тука за НАТО, но повеќе не мораме
Американскиот претседател Доналд Трамп ја доведе во прашање поддршката на САД за сојузниците во НАТО откако алијансата не успеа да му помогне на Вашингтон во неговата војна против Иран, објави германската агенција ДПА.
„Секогаш би биле тука за нив, но сега, врз основа на нивните постапки, не мислам дека мораме, нели?“, рече Трамп во Мајами.
NOW – Trump suggests the U.S. may abandon NATO countries: "We would've always been there for them [NATO], but now based on their actions I guess we don't have to be." pic.twitter.com/NKgO72FUvf
Тензии во трансатлантските односи
Трамп остро ја критикуваше алијансата за тоа што не ги поддржува САД во војната против Иран. „Мислам дека беше огромна грешка што НАТО едноставно не беше таму“, рече тој. Додаде дека САД трошат стотици милијарди долари секоја година за безбедноста на своите сојузници.
„Зошто би биле тука за нив ако тие не се тука за нас?“, праша Трамп.
Американско-израелската војна против Иран предизвика тензии во трансатлантските односи. Трамп и други претставници на американската администрација ги обвинија сојузниците во НАТО за неактивност. САД, исто така, ги критикуваа сојузниците што не им дозволуваат да ги користат нивните воени бази или што го прават тоа предоцна.