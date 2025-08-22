Трамп му постави нов рок на Путин

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека неговата администрација ќе знае во рок од две недели дали ќе се постигне мир во Украина, предупредувајќи дека ако не, тој ќе „заземе поинаков пристап“. Оваа изјава е последна во низата рокови што Трамп ги постави за завршување на војната, кои досега поминаа без конкретни акции, пишува The Kyiv Independent.

„Во рок од две недели ќе знаеме дали ќе има мир во Украина. После тоа, можеби ќе мора да заземе поинаков пристап“, рече Трамп. Неговите коментари следеа по средбата со украинскиот претседател Володимир Зеленски, која се одржа само неколку дена по средбата на Трамп со рускиот претседател Владимир Путин, но без никаков напредок во преговорите.

Вчера, Трамп напиша на својата социјална мрежа Truth Social дека Украина не може да ја добие војната без да нападне во Русија, обвинувајќи го поранешниот американски претседател Џо Бајден дека му дозволувал на Киев само да „се брани, а не да возвраќа“. Тој исто така тврдеше дека војната немаше да се случи ако тој беше на власт, завршувајќи го постот со зборовите: „Интересни времиња се пред нас!“

Овие изјави значително се разликуваат од неговиот став во декември 2024 година, кога во интервју за списанието „Тајм“ предупреди дека дозволувањето на Украина да користи американско оружје за напад длабоко во Русија би била „голема грешка“ што носи ризик од опасна ескалација. Администрацијата на Џо Бајден одобри употреба на американски ракети ATACMS со долг дострел за напади во Русија уште во 2024 година.

Украинскиот претседател Зеленски повика на решителен одговор од САД доколку Русија одбие понатамошни мировни преговори. „Подготвени сме за билатерален состанок. Ако Русите не се, тогаш би сакале да видиме силен одговор од Соединетите Американски Држави“, рече Зеленски, додавајќи дека побарал од Трамп да воведе дополнителни санкции врз Москва доколку таа одбие да седне на преговарачка маса со Украина.

Украинската оперативна група „Днипро“ потврди дека нивните сили повторно зазедоа голем дел од селото Товсте. 5-та посебна тешка механизирана бригада ги истисна руските трупи од таа населба југозападно од окупираниот Донецк, користејќи координирани операции на пешадија, беспилотни летала и артилерија.

Овој успех следи по објавеното ослободување на неколку други села во регионот од страна на украинската војска на 17 август, вклучувајќи ги Хрузке, Рубижне и Нововодане. Истиот ден, претседателот Володимир Зеленски изјави дека, и покрај тврдењата на Москва, ќе бидат потребни уште четири години за Русија целосно да ги окупира Донецката и Луганската област.

Како одговор, Русија започна бран ракетни и беспилотни напади врз градови во западна Украина. Најмалку едно лице беше убиено во нападите, а 26 беа ранети. Пожари избувнаа во голема фабрика за електроника во Мукачево, а штета беше пријавена и во Лавов.

Нападите се случија само шест дена по мировните преговори меѓу лидерите на САД и Русија. „Синоќа, руската војска постави еден од своите луди антирекорди“, коментираше Зеленски.

Според украинските воздухопловни сили, Русија лансираше 574 беспилотни летала и 40 ракети, вклучувајќи балистички ракети Кинжал и Искандер-М. Украинската воздушна одбрана успеа да пресретне 546 беспилотни летала и 31 ракета.

Претседателот Зеленски објави дека Украина планира да започне со масовно производство на домашната крстосувачка ракета со долг дострел „Фламинго“ оваа зима. Ракетата, која успешно ги помина тестовите, има дострел до 3.000 километри и би можела да биде пресвртница во војната. „До декември ќе имаме повеќе од нив. А до крајот на декември или во јануари, февруари треба да започне масовното производство“, рече Зеленски. Компанијата „Фајер Поинт“, која ја развива ракетата, моментално произведува по една дневно, со планови да се зголеми на седум до октомври.