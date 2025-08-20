Трамп многу му верува на еден човек кој беше во Белата куќа. Тој може да биде главното оружје на Украина

За време на состанокот во Вашингтон, каде што Володимир Зеленски и европските лидери преговараа со американскиот водач за прекин на војната во Украина, очите на Доналд Трамп талкаа, барајќи го финскиот претседател.

„Тука сум“, рече насмеаниот Александар Стуб, кој седеше на главната маса спроти Трамп и до украинскиот лидер.

Американскиот лидер веднаш имаше подготвен комплимент: „О, изгледаш подобро од порано“. Следеа уште неколку комплименти за „младиот, моќен човек“ кој ја води Финска, кој се појави како клучен играч во разговорите за Украина и покрај тоа што станува збор за „помала“ земја со население од само 5,6 милиони, објавува „Телеграф“.

Финска дели долга граница со Русија

„Некои меѓународни медиуми можеби се прашуваат зошто финскиот претседател е тука?“, рече тој додека седеше со лидерите на Велика Британија, Франција, Италија, Европската комисија, НАТО, Украина и САД.

„Мислам дека причината е што делиме долга граница со Русија, повеќе од 1.280 километри. Секако, имаме и значајна историја со Русија во Втората светска војна“, рече тој. По две војни против Советскиот Сојуз, Финска изгуби околу 10 проценти од својата територија, а нејзиниот суверенитет беше ограничен поради спроведувањето на неутралноста. Терминот „финландизација“ опишува ситуација во која поголем, воинствен сосед ја принудува помалата земја на неутралност.

Финландизација

Дури во 1995 година, по распадот на Советскиот Сојуз, Финска можеше да се приклучи на Европската унија. Таа се приклучи на НАТО дури во април 2023 година, како директен одговор на инвазијата на Путин врз Украина.

Може да се повлече паралела помеѓу Финска и Украина ако Киев попушти на притисокот на Трамп и жртвува дел од својата територија за да склучи мир со Русија, која има намера да ја „финландизира“ Украина.

Стуб е убеден дека мирот е поблиску од кога било, благодарение на Доналд Трамп.

„Ако ја погледнеме позитивната страна на ситуацијата во која се наоѓаме сега, најдовме решение во 1944 година и сигурен сум дека ќе можеме да го најдеме во 2025 година за да ја прекинеме руската агресија и да најдеме и постигнеме траен и праведен мир“, рече тој.

Таткото и дедото на Стуб се родени во Карелија, територија што Финска беше принудена да ја отстапи и која остана дел од Русија. По состанокот во Белата куќа, Стуб нагласи дека, за разлика од Финска по војната, Украина не е сама и нема да биде принудена да се откаже од територија.

Финска се најде во друштво на врвни европски лидери во Вашингтон токму поради Стуб, 57-годишен конзервативец кој е страствен за триатлони на долги патеки.

Поранешниот премиер, кој има британска сопруга и докторат од Лондонската школа за економија, беше избран за претседател во февруари 2024 година. Тоа беше првото гласање одржано откако Финска се приклучи на НАТО. Доколку Стуб, цврст застапник на украинското прашање, беше прашан, неговата земја ќе се придружеше на алијансата во 1995 година.

Страствен голфер

Како претседател, тој е шеф на државата, врховен командант на финските одбранбени сили и креатор на надворешната политика на Финска. Пред да се сврти кон политиката, неговиот сон беше да стане професионален голфер. Тој студирал на Универзитетот Фурман во Јужна Каролина благодарение на стипендијата за голф.

Неговите импресивни голф вештини се покажаа како тајно оружје во неговата мисија да го шармира американскиот лидер. Тој одигра рунда со американскиот претседател за време на неофицијалното патување на имотот на Трамп во Мар-а-Лаго во март оваа година, само еден месец откако Зеленски беше понижен и навреден во Белата куќа.

Тој ги освои симпатиите на Трамп. „Тој е многу добар играч, го освоивме машкиот голф турнир за членови и гости во меѓународниот голф клуб ‘Трамп’“, напиша претседателот подоцна на платформата Truth Social.

Минатата недела, Стуб призна за „Волстрит џорнал“ дека е важно да се игра голф со претседателот. „Многу е ретко лидер на мала земја да помине седум часа во присуство на претседател на голема земја. Голфот е прилично корисна алатка, морам да признаам“, рече тој.

По нивната рунда голф, американскиот претседател стана сè построг кон Путин и поблаг кон Зеленски. Во меѓувреме, Стуб се појави како посредник меѓу Трамп, европските лидери и Зеленски.

На погребот на папата Франциску во април, клучен момент во ублажувањето на тензиите меѓу Зеленски и Трамп, Стуб седеше меѓу американскиот лидер и Меланија Трамп.

Тој вели дека е во редовен контакт со американскиот лидер, делумно затоа што почнува да тренира за триатлон рано наутро, што значи дека може да му испраќа пораки на Трамп во вистинско време, по американско време.

„Можам да му пренесам на Трамп што мислат Европејците или што мисли Зеленски, а потоа мислењето на Трамп да им го пренесам на европските колеги“, рече тој.

Хелсинки беше поканет на самитот во Вашингтон, за разлика од многу други, поголеми европски земји. Украина побара Финска да биде една од земјите поканети на разговорите во Вашингтон, а Белата куќа потоа го покани Стуб, изјави извор запознаен со ова прашање за „Телеграф“. На пример, немаше место за Полска, уште еден сосед на Русија и Украина кој троши многу за одбрана.

Трамп наводно го налутил полскиот премиер Доналд Туск кога го поканил претседателот Карол Навроцки, жесток политички ривал на Туск и сојузник на МАГА, на телеконференција за Украина за европските лидери минатата недела.

Шпанија, која е во конфликт со Соединетите Американски Држави поради барањата на Трамп за поголеми трошоци за одбрана, исто така не беше поканета.

Дипломатската победа на Стуб

Финскиот печат со ентузијазам ја слави дипломатската победа на Стуб. „Стуб очигледно успеа да разговара со Трамп на лично ниво на начин што му се допаѓа на американскиот лидер и создаде доверлив однос што се чини дека е траен и дава резултати“, изјави поранешниот амбасадор Хану Химанен за јавниот радиодифузен сервис Иле.

Ед Арнолд, виш истражувач за европска безбедност во Кралскиот институт за обединети служби (РУСИ), изјави за „Телеграф“ дека вклучувањето на Финска веројатно се базира повеќе на личното залагање на Стуб отколку на напорите на целата земја.

Постојат и други причини зошто Финска е во завидна позиција. Гордоста на земјата е нејзината импозантна армија, која со децении се гради во сенката на Русија и долго време е посредник меѓу Русија и САД.

Нејзината граница од 1.287 километри со Русија е главоболка за Путин бидејќи сега е граница на НАТО. Извори им кажаа на финските медиуми дека Хелсинки е исто така подготвен да ја одигра својата улога во заштитата на конечниот мировен договор во Украина. Иако ова би можело да вклучува фински трупи, поверојатно е да вклучува логистика и обука.

Арнолд додаде дека Финска сигурно се чувствува побезбедна откако се приклучи на НАТО. „Русија ќе мора да се справи со многу подолга граница со НАТО, а рускиот полуостров Кола е особено ранлив. Балтичкото Море ќе остане голема точка на жариште со висок ризик од конфликт, како Западен Берлин во 1950-тите и почетокот на 1960-тите“, рече тој, додавајќи:

„Процесот на пристапување во НАТО беше сложен и тежок. Финска мораше да се прилагоди на своето ненадејно членство во овој сојуз, веднаш влегувајќи во улогата на клучен играч, држава на фронтовската линија што дели граница со Русија. Не им одговара да бидат во средината“.

Арнолд, исто така, истакна дека Трамп се потпира на лични односи во дипломатијата, што значи дека Европа е принудена да го прилагоди својот пристап кон односите со САД. „Ако некој се сложува добро со Трамп, ставете го во соба со него за да преговара“, рече тој.