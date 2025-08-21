Трамп ликува: Судот ја отфрли казната од половина милијарда долари во случај на измама

ВО ТРИУМФАНТСКА победа за Доналд Трамп, апелациониот суд на државата Њујорк во четвртокот отфрли казна од речиси половина милијарда долари против американскиот претседател во случај на измама, што беше еден од неговите најголеми правни неуспеси пред да се врати во Белата куќа.

Пораз за Летиша Џејмс

Одлуката на Апелациониот суд на Менхетен е пораз за главната обвинителка на Њујорк, Летиша Џејмс, која Трамп ја обвини дека ја поднела тужбата за да поттикне политички лов на вештерки и да го спречи да освои втор мандат. Во февруари 2024 година, судија од понизок суд пресуди во корист на Трамп откако утврди дека тој погрешно го претставил своето богатство и средства за да го поттикне бизнисот на неговото семејство.

Трамп негираше какво било незаконско дело, а неговите адвокати тврдат дека сите грешки во пријавувањето на богатството на Трамп на неговите доверители и деловни партнери се ирелевантни бидејќи никој не бил оштетен.

Поделени судии

Пресудата на петте судии беше длабоко поделена. Некои судии тврдеа дека Трамп треба да биде повикан на одговорност, додека други побараа ново судење или дури и поништено судење. Во објава на социјалните мрежи, Трамп ја нарече одлуката „целосна победа“.

„Имам голема почит кон фактот што судот имаше храброст да ја поништи оваа незаконска и срамна одлука“, напиша Трамп. Џејмс рече дека ќе побара од Апелациониот суд да го разгледа случајот. „Да не заборавиме: друг суд пресуди дека претседателот го прекршил законот и дека нашиот случај има основа“, рече таа.

Трамп беше посебно осуден во мај 2024 година во Менхетен, Њујорк, по кривични обвиненија дека ѝ платил пари на порно ѕвездата Сторми Даниелс за да го купи нејзиното молчење, но не бил казнет за тоа.

Дебата за граѓански права

Обвинителите свикаа голема порота за да истражат дали случајот на судијата Џејмс го лишил Трамп од неговите граѓански права, рече лице запознаено со предметот. Адвокатот на судијката Џејмс го нарече тоа дел од „кампањата на политичка вендета“ на Трамп.

Во денешната одлука, двајцата судии кои го сметаа Трамп за праведно одговорен, Дајан Ренвик и Питер Моултон, рекоа дека доказите покажуваат дека обвинетите „биле вклучени во децениска шема на финансиска измама и нелегалност“. Но, тие рекоа дека прекршоците на Трамп не предизвикале „катаклизмична штета“ што би оправдала казна од половина милијарда долари.