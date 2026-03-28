Трамп: Куба е следна! Но, преправајте се дека не го кажав тоа
Американскиот претседател за време на говорот на инвестициски форум во Мајами во петокот, каде што ги пофали успесите на американската воена акција во Венецуела и Иран, изјави дека „Куба е следна“.
Иако претседателот не прецизираше точно што планира да направи со островската нација, тој често изјавуваше дека верува оти владата во Хавана, соочена со тешка економска криза, е на работ на колапс. Неговата администрација отвори разговори со елементи од кубанското раководство во последните недели, додека самиот Трамп навести дека кинетичката акција е можна. „Јас ја изградив оваа голема војска. Реков:
„Никогаш нема да мора да ја користите“. Но, понекогаш мора да ја користите. И Куба е следна, патем“, рече Трамп на конференција во петокот. „Но, преправајте се дека не го кажав тоа. Преправајте се дека не го кажав“.