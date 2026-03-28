Трамп: Куба е следна! Но, преправајте се дека не го кажав тоа

28/03/2026 09:31

Американскиот претседател за време на говорот на инвестициски форум во Мајами во петокот, каде што ги пофали успесите на американската воена акција во Венецуела и Иран, изјави дека „Куба е следна“.

Иако претседателот не прецизираше точно што планира да направи со островската нација, тој често изјавуваше дека верува оти владата во Хавана, соочена со тешка економска криза, е на работ на колапс. Неговата администрација отвори разговори со елементи од кубанското раководство во последните недели, додека самиот Трамп навести дека кинетичката акција е можна. „Јас ја изградив оваа голема војска. Реков:

„Никогаш нема да мора да ја користите“. Но, понекогаш мора да ја користите. И Куба е следна, патем“, рече Трамп на конференција во петокот. „Но, преправајте се дека не го кажав тоа. Преправајте се дека не го кажав“.

