Трамп ќе преиспитува 55 милиони носители на визи во САД, ќе депортира и за возење пијан

Администрацијата на претседателот Доналд Трамп ги прегледува сите 55 милиони носители на странски визи во САД заради потенцијално „отповикување или депортирање поради прекршувања на имиграциските правила“. Претходно Стејт департментот објави дека одзел над 6.000 студентски визи од причини кои се движат од пречекорување на престојот до носители на визи кои добиваат DUI. Се бараат индикатори за неподобност, вклучувајќи пречекорување на визата, криминални активности, закани за јавната безбедност, вклучување во каква било форма на терористичка активност или давање поддршка на терористичка организација.

„Ги разгледуваме сите достапни информации како дел од нашата проверка, вклучувајќи ги евиденциите за спроведување на законот или имиграцијата, или какви било други информации што излегуваат на виделина по издавањето виза, што укажува на потенцијална неподобност“, соопшти Стејт Департментот.

Портпарол на државата тврди дека „огромното мнозинство“ од одземањата се поврзани со напад, возење под дејство на алкохол, провала и „поддршка за тероризам“.

Покрај тоа, тие додадоа дека околу 4.000 од оние кои ги изгубиле визите го прекршиле законот, додека 200 до 300 визи биле одземени поради „поддршка на тероризмот“.

Интересно е што државниот секретар Марко Рубио и администрацијата на Трамп ги освоија насловните страници на почетокот на 2025 година, кога презедоа мерки за притворање и депортирање на студентот од Колумбија, Махмуд Калил, поради неговиот пропалестински активизам.Имено, оттогаш, Калил е ослободен и ја тужи федералната влада.Преиспитувањето на сите носители на визи се чини дека е значително проширување на она што првично беше процес на повторна проверка фокусиран главно на студенти кои биле вклучени во пропалестински или антиизраелски активности.

Сојузниците на Трамп, како што е Стив Банон, долго време инсистираат Трамп да го ограничи бројот на странски работници што доаѓаат во САД со визи H-1B. Сепак, многу економисти и бизнис лидери, вклучувајќи го и Елон Маск, предупредија дека рестриктивните мерки против H-1B визи ќе влијаат на економијата.

Доналд Трамп стана претседател ветувајќи најголема масовна депортација во историјата на САД и таргетирајќи ги повеќе од 10 милиони неовластени мигранти кои живеат во САД.

Податоците покажуваат дека откако Трамп ја презеде функцијата, граничните преминувања се намалија, апсењата од страна на Службата за имиграција и царина (ICE) се удвоија, а бројот на лица во притвор е на рекордно високо ниво.ICE го информираше Конгресот во 2024 година дека, заклучно со јули, идентификувал 435.000 неовластени имигранти со кривични пресуди во САД кои не биле во притвор.Од тие лица кои не се државјани, 13.099 биле осудени за убиство, а 15.811 биле осудени за сексуален напад.Сепак, на крајот на мај 2025 година, ICE уапсила 752 лица кои не се државјани.