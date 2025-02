Трамп и Зеленски жестоко се скараа, договорот остана непотпишан (ВИДЕО)

Посетата на украинскиот претседател Володимир Зеленски на Белата куќа беше прекината откако тој влезе во жестока кавга со американскиот претседател Доналд Трамп и потпретседателот Џеј Ди Венс, кои го обвинија за „непочитување“ за време на нивните разговори во Овалната соба.

Трамп постојано му кажуваше на Зеленски дека „се коцка со животите на милиони, со Трета светска војна“ и му кажуваше да престане да се држи за дополнителните безбедносни гаранции велејќи „или ќе склучите договор или ние ќе излеземе“.

Се чинеше дека Трамп ги маскира разликите со цртање лажна еквивалентност меѓу двете страни во војната и позиционирајќи се себеси „и за Украина и за Русија“ додека се стреми кон мировен договор, во целосна спротивност со коментарите на Зеленски за Путин како „убиец“ и „терорист“ кој ја нападна Украина и со кој не е подготвен за компромис со украинска територија.

Двајцата постојано се судираа околу нивните ставови за Русија и преговорите, како и за степенот на европската поддршка за Украина.

„Твојата земја е во голема неволја.Ти не си баш во најдобра позиција во моментов“, го искара Трамп Зеленски, а кога овој праша дали може да одговори, Трамп веднаш го прекина и со кренат показалец му рече: „Не, премногу зборуваше“.

„Нема да победите во ова“, рече Трамп. „Имате проклето добри шанси од ова да излезете океј поради нас.Ние преку оној глупав претседател (мислејќи на Џо Бајден) ви дадовме 350 милијарди долари, ви дадовме воена опрема… ако ја немавте нашата воена опрема, оваа војна ќе беше завршена за две недели“, му рече Трамп на Зеленски, на што овој му одговори: „За три дена. Така слушнав од Путин“.

