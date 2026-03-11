Трамп и Епштајн во сцена од „Титаник “ на Националниот плоштад во Вашингтон

11/03/2026 19:08

Вашингтон – Во центарот на американската престолнина се појави несекојдневна и провокативна уметничка инсталација која веднаш го привлече вниманието на јавноста и медиумите. На 10 март на Националниот плоштад во Вашингтон беше откриена златна статуа на која се претставени американскиот претседател Доналд Трамп и финансиерот Џефри Епштајн во сцена која потсетува на познатата сцена од филмот „Титаник“, објави Вашингтон пост.

Скулптурата висока речиси 3,6 метри ја пресоздава препознатливата сцена од лакот на бродот во која главните ликови на филмот Џек и Роуз стојат со раширени раце додека херојот ја изговара познатата реплика: „Јас сум кралот на светот“. Токму поради оваа реплика инсталацијата го добила името „Крал на светот“.

Според американскиот весник, делото го поставила уметничка група. Преку оваа уметничка интервенција, авторите се обидоа да предизвикаат јавна дискусија за односот меѓу Трамп и Епштајн, кој со години е тема на медиумски текстови и политички контроверзии во Соединетите Американски Држави.

До статуата беше поставена плоча со објаснување на симболиката на инсталацијата. Во текстот што ја придружува скулптурата се наведува дека „трагичната љубовна приказна на Џек и Роуз е изградена на раскошни патувања, луди забави и тајни голи скици“, и се додава дека споменикот е „посветен на пријателството на Доналд Трамп и Џефри Епштајн“, кое, како што се вели, исто така беше обележано со „луксузни скици и тајни голи патувања, диви забави“.

Поставувањето на ваква скулптура на еден од најпознатите јавни простори во САД предизвика различни реакции, од одобрување на уметничката провокација до критики дека се работи за политички мотивирана инсталација.

Американските медиуми потсетуваат и дека слична бронзена статуа со истиот мотив веќе била поставена на Капитол Хил во октомври минатата година. Потоа бил отстранет, но по една недела е вратен на истата локација, бидејќи, според извори, случајно бил оштетен при отстранувањето. Скулптурата оттогаш е поправена и вратена на првобитното место.

