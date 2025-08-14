Трамп ги објави 5-те добитници на Центарот Кенеди за 2025, некои од нив се малку шокантни

Вашингтон — Претседателот Доналд Трамп во средата ги именуваше ѕвездата на кантри музиката Џорџ Стрејт, актерот од „Роки“ Силвестер Сталоне, пејачката Глорија Гејнор, рок-групата „Кис“ и актерот и пејач Мајкл Крофорд меѓу првата група номинирани за почестите на Центарот Кенеди за влијание врз американската култура, под негово водство како претседател на центарот и рече дека ќе биде домаќин на програмата за доделување награди.

Трамп, исто така, рече дека „целосно ќе ја реновира“ целата инфраструктура на „Кенеди Центар“ за да го направи „крунски бисер“ на уметноста и културата во Соединетите Држави.

„Ќе го подигнеме на повисоко ниво од кога било досега“, рече претседателот, додавајќи дека местото ќе биде претставено на прославите на 250-годишнината од Америка следната година.

Трамп рече дека не сака да биде домаќин на програмата, но бил поканет да го стори тоа и се согласил.

Републиканскиот претседател ја избегна програмата за награди „Почести на Центарот Кенеди“ за време на неговиот прв мандат откако уметниците изјавија дека нема да присуствуваат од протест. Оваа година, тој ја презеде функцијата нов претседател на Центарот Кенеди и го отпушти одборот на доверители, кој го замени со лојални членови.

Во објава на Truth Social во вторник, Трамп најави промена на името на центарот, порано Центар за сценски уметности Џон Ф. Кенеди, и рече дека ќе биде вратен во својата поранешна слава.

„ОДЛИЧНИ номинирани за ЦЕНТАРОТ ТРАМП/КЕНЕДИ, упс, мислам, НАГРАДИ НА ЦЕНТАРОТ КЕНЕДИ“, напиша Трамп. Тој рече дека на локацијата се работи што ќе го вратат „на апсолутно ВРВНО НИВО на луксуз, гламур и забава“.

Во соопштение на својот профил на социјалните мрежи, Центарот Кенеди рече дека е „чест“ да биде домаќин на Трамп, кој го посетува по трет пат од јануари.

„Благодарение на неговото застапување, нашата прекрасна зграда ќе претрпи реновирање за да се врати нејзиниот престиж и величина“, се вели во местото на одржување.

Трамп се пожали за време на посетата во март дека зградата е во состојба на „огромна запуштеност“.

Трамп, кој навести дека сака поактивна улога во процесот на селекција, рече дека бил „околу 98% вклучен“ во изборот на добитниците на наградата. Тој рече дека „одбил многу“ имиња, велејќи дека тие поединци биле „премногу будни“ или премногу либерални. Тој ги опиша уметниците што ги објави во среда, вклучувајќи неколку од неговите омилени, како „одлични луѓе“. Наводно, на актерот Том Круз му беа понудени почестите, но ги одбил поради конфликти во распоредот. Портпаролот на Круз одби да коментира.

Историски гледано, добитниците ги избира двопартиски советодавен комитет, кои со текот на годините се движеле од Џорџ Баланчин и Том Хенкс до Арета Френклин и Стивен Сондхајм. Пораката испратена до прес-службата на Центарот Кенеди во која се прашуваше како се избрани добитниците на наградата оваа година не беше вратена во вторник.

Во минатото, Трамп ја предложи идејата за доделување на статусот на почестите на Центарот Кенеди на пејачот и текстописец Пол Eнка и Сталоне, еден од тројцата актери што Трамп ги именуваше за амбасадори на Холивуд претходно оваа година. Анка требаше да ја изведе „My Way“ на првата инаугурација на Трамп и се откажа во последен момент.

Одликите „Почести на Центарот Кенеди“ се воспоставени во 1978 година и им се доделуваат на широк спектар на уметници. До првиот мандат на Трамп, претседателите на двете главни политички партии традиционално присуствуваа на годишната церемонија, дури и кога политички не се согласуваа со даден добитник.

Истакнати либерали како Барбара Стрејсенд и Ворен Бити беа одликувани за време на администрацијата на републиканецот Џорџ В. Буш, а водечкиот конзервативец, Чарлтон Хестон, беше прославен за време на администрацијата на демократот Бил Клинтон.

Во 2017 година, откако добитникот на наградата Норман Лир изјави дека нема да присуствува на прославата во Белата куќа во знак на протест против предложените намалувања на федералните средства за уметност од страна на Трамп, Трамп и првата дама Меланија Трамп одлучија да го прескокнат настанот во Центарот Кенеди и останаа отсутни во текот на целиот негов прв мандат.

Меѓу добитниците на наградата во тој период беа критичари на Трамп како Шер, Лин-Мануел Миранда и Сали Филд.

Откако се врати на функцијата, Трамп зазеде посилен став кон Центарот Кенеди и се вклучи во неговото управување. Освен што се именуваше за претседател и го преформулира одборот, тој навести дека ќе ги преземе одлуките во врска со програмирањето во центарот и вети дека ќе ги прекине настаните на кои учествуваат изведувачи во драг стил.

Овие чекори предизвикаа дополнителни критики од некои уметници. Во март, продуцентите на „Хамилтон“ се откажаа од поставување на бродвејскиот хит мјузикл во 2026 година, наведувајќи го агресивното преземање на раководството на институцијата од страна на Трамп.

Републиканците во Претставничкиот дом додадоа амандман на законот за трошење што Трамп го потпиша во јули за преименување на Оперската куќа на Центарот „Кенеди“ по Меланија Трамп, но тоа место сè уште не е преименувано. Марија Шрајвер, внука на покојниот претседател Кенеди, демократка, го критикуваше како „луд“ посебен предлог на Претставничкиот дом за преименување на целиот центар по Трамп. (АП)