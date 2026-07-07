Трамп доаѓа на НАТО самитот „само заради Ердоган“

Претседателот на САД Доналд Трамп тргна од Вашингтон за самитот на НАТО во Турција, велејќи дека патува од една причина: турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган.

„Одам поради Ердоган“, им рече Трамп на новинарите, нарекувајќи го турскиот лидер „пријател“ и „почитуван лидер“, а воедно сигнализирајќи дека двете нации би можеле да ја зајакнат одбранбената соработка.

Самитот на НАТО започнува денес во нкара, каде што се очекува Трамп да се сретне со светските лидери, бидејќи безбедноста и регионалните конфликти се на врвот на агендата.