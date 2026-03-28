Трамп брутално го понижи принцот Мохамед бин Салман: „Мислеше дека нема да ми го бакнува задникот“
Американскиот претседател Доналд Трамп предизвика нова дипломатска контроверзност со невообичаено директни и вулгарни коментари за саудискиот престолонаследник Мохамед бин Салман.
Трамп рече дека саудискиот принц сега мора да се однесува кон него сосема поинаку отколку што се однесувал кон претходните американски лидери.
Зборувајќи на јавен митинг, Трамп рече дека престолонаследникот не очекувал да биде политички зависен од него. Со допир на фалење, тој нагласи дека саудиското раководство некогаш ги сметало американските лидери за слаби, но сега „мора да се однесува добро кон него“.
President Trump mocks Saudi Arabia’s Crown Prince Bin Salman:
“He didn’t think he would be kissing my ass, he really didn’t…and now he has to be nice to me….he better be nice to me, he’s gotta be..” pic.twitter.com/42TLKf0zsN
— South Asia Index (@SouthAsiaIndex) March 28, 2026
Коментирајќи го својот однос со саудискиот принц, Трамп употреби многу суров јазик.
„Тој не мислеше дека ќе ми го бакне задникот, навистина не мислеше. Мислеше дека ќе биде само уште еден американски претседател кој е губитник. Со земја што оди надолу“, рече Трамп.
Тој јасно стави до знаење дека чувствува дека динамиката на моќта целосно се променила во негова корист: „Но, сега мора да биде фин со мене. Кажете му дека подобро да биде фин со мене. Мора да биде“.
Во продолжението на говорот, Трамп го раскажа наводниот разговор со Бин Салман, опишувајќи го како „многу паметен, но многу обичен човек“.
Според Трамп, саудискиот принц бил импресиониран од неговото лидерство и наводно му рекол: „Знаете, неверојатно е, претседателе. Пред една година бевте мртва земја. Сега сте буквално најпопуларната земја насекаде во светот.“
Трамп истакна дека овој разговор се случил пред околу шест месеци до година и пол, „пред да го разделиме Иран“.
Ваквите коментари совршено се вклопуваат во добро познатиот конфронтациски политички стил на Трамп. Сепак, аналитичарите предупредуваат дека тие би можеле да имаат сериозни последици, со оглед на тоа што Саудиска Арабија е еден од најважните безбедносни и енергетски партнери на Вашингтон во регионот на Блискиот Исток.