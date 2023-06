Тејлор Свифт објави нови датуми за турнејата, доаѓа во Виена, Минхен, Милано…

Вест која со нетпрение ја очекуваа обожавателите на Тејлор Свифт. Планетарната супер ѕвезда ги објави меѓународните датуми за 2024 година за нејзината „Ера турнеја“, која започнува со четири концерти од 7-10 февруари во Токио Дом и ќе трае до 17 август, кога ќе настапи на стадионот Вембли во Лондон.

Турнејата ја вклучува и Европа, имено Франција, Италија, Шпанија, Ирска, Германија, Полска, Португалија, Австрија, Холандија и Швајцарија. Севкупно, Тејлор Свифт објави 38 датуми, а најблиску до нас е Виена, на 9 август 2024 година.

Пејачката ја најави турнејата со твит: „ИЗВИНЕТЕ МЕ Здраво, ИМАМ НЕШТО ДА КАЖАМ 🙋‍♀️ Едвај чекам да видам толку многу од вас на турнејата The Eras следната година на овие нови меѓународни датуми! Посетете http://TaylorSwift.com/tour за повеќе информации за вашите регистрации, претпродажба и продажба!!“

EXCUSE ME HI I HAVE SOMETHING TO SAY 🙋‍♀️ I can’t wait to see so many of you on The Eras Tour next year at these new international dates! Visit https://t.co/EYBevxhQzH for more information on your registrations, pre-sales and on-sales!! pic.twitter.com/G8zx8QUUAV

— Taylor Swift (@taylorswift13) June 20, 2023