Тејана Тејлор е „Икона на годината“ на БЕТ 2026

Лос Анџелес – Тејана Тејлор не можеше да се воздржи во неделата вечерта кога BET ја почести со својата прва награда за Икона на годината на доделувањето на наградите BET, ако признание за нејзиното културно влијание и креативни достигнувања. Пејачката номинирана за Греми и номинирана за Оскар речиси веднаш се расплака кога Џенет Џексон се појави да ѝ ја додели честа во театарот „Пикок“.

„Се чини како вчера нашата роза од Харлем да изникнала од бетонот и да процветала во наша Икона на годината“, рече Џексон.

Од една икона до друга, поп-легендата се обрати до Тејлор, велејќи ѝ: „Поседуваш непоколеблив перфекционизам, посветеност вткаена во сè што допираш… Носиш повик одозгора, а светот е посветол со уметноста што ти му ја даде“, истовремено признавајќи ги неодамнешните номинации на Тејлор за Греми и Оскар, како и нејзината победа за Златен глобус за нејзината улога во „Една битка по друга“.

Сè уште плачејќи , Тејлор конечно се качи на сцената за да ја прими наградата од Џексон, кого јанарече „најголема инспирација“.

„О, Боже мој, *****, се задавувам“, се пошегува Тејлор на почетокот од својот говор додека гледаше во Џексон. „Те сакам толку многу“, продолжи таа, „Ви благодарам, ви благодарам, ви благодарам што секогаш ме гледате… Јас немаше да бидам без вас.“

Тејлор продолжи да зборува за значењето на нејзината награда, велејќи: „Вечерва ми ја доделија титулата: Икона на годината. На кратко се прашував дали треба да се чувствувам непријатно да ја изговорам таа титула на глас. Но, не, ги потрошив сите мои 20 години за ова. Затоа не го прифаќам она што го заработив со ароганција. Го прифаќам она што го заработив со благодарност.“

Добитничката на Иконата на годината додаде: „Поголемиот дел од мојата кариера го поминав градејќи го сопствениот сон додека му помагав на некој друг да го изгради својот, бидејќи верувам дека има простор за сите нас да победиме, дури и ако тоа значи да истурам од мојата чаша во туѓата за да можат да се прелеат. Не затоа што морав, туку затоа што тоа сум јас. Тоа е прилично култно, ако мене ме прашувате, бејби.“

Покрај наградата за икона на годината, Тејлор ги освои и наградите за најдобра актерка, режисер на видео на годината и првата награда „Модна авангарда“ на овогодинешните награди BET.

Тејлор се истакна во музичкиот свет со својот деби албум VII во 2014 година, а нејзиниот последен студиски албум Escape Room во 2025 година ѝ ја донесе првата номинација за Греми во категоријата најдобар R&B албум.

Минатата година, таа го освои својот прв Златен глобус и беше номинирана за Оскар за нејзината улога во филмот One Battle After Another. Неодамна глумеше и во серијата на Hulu All’s Fair и во филмот на Netflix The Rip.

Лорин Хил доби посебно признание – првата награда „Икона на жива легенда“.