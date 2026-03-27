Технолошкиот сектор се соочува со растечки недостиг од хелиум

Намалувањето на снабдувањето со хелиум поради конфликтот на Блискиот Исток почна да влијае на компаниите во глобалните синџири на снабдување со технологија, при што секторот се бори да најде алтернативни добавувачи, изјавија раководителите на индустријата за Ројтерс.

Кризата на Блискиот Исток доведе до зголемување на цените на хелиумот, гас што се користи во неколку клучни фази од производството на чипови, вклучувајќи ладење, тестирање на протекување и прецизни производствени процеси.

Катар произведува една третина од светскиот хелиум

Хелиумот е нуспроизвод на втечнувањето на природниот гас, а неговото производство е концентрирано во неколку земји. Катар произведува една петтина од светскиот течен природен гас и е втор најголем извозник, зад САД. Катар, исто така, произведува повеќе од една третина од светскиот хелиум, според Геолошкиот завод на САД.

QatarEnergy минатата недела објави дека 17 проценти од неговиот капацитет за извоз на течен природен гас е уништен во иранските напади.

Реновирањето може да трае од три до пет години, изјави минатиот четврток извршниот директор Саад ал-Каби. Иран одговори на израелско-американскиот напад врз гасното поле Јужен Парс во Иран со напади врз катарските постројки.

Побавно производство на чипови

„Недостатокот на хелиум е голем проблем“, изјави Камерон Џонсон, експерт во консултантската компанија за синџири на снабдување Tidal Wave Solutions, за Ројтерс на конференцијата Semicon China во Шангај.

Компаниите во секторот за полупроводници имаат многу малку опции на располагање и можат веднаш да преземат мерки како што се замрзнување на производството и давање приоритет на клучните производи, рече Џонсон.

Според него, многумина се надеваат дека проблемот ќе биде брзо решен бидејќи долгорочниот недостиг би можел да ги принуди да го намалат производството, што би влијаело на широк спектар на други сектори, од производители на електроника и мобилни телефони до автомобилската индустрија, забележа експертот на Tidal Wave Solutions.

Во случај на недостиг, компаниите би можеле да го забават, а на крајот и целосно да го запрат производството на чипови, предупреди Џонсон.

Конфликтот на Блискиот Исток ги намали испораките на хелиум и веќе влијае на производството кај голем број компании, вклучувајќи го и швајцарскиот ДДВ, рече Џери Жанг, раководител на одделот за продажба на ДДВ во Кина, додавајќи дека ситуацијата е дополнително комплицирана со доцнења во испораката.

ДДВ бара алтернативни добавувачи, вклучително и оние од Соединетите Американски Држави.

Доцнење на опремата

Нарушувањето се пренесува и на поширокиот синџир на снабдување од регионот, па доцнењето на суровините испорачани од Израел резултираше со доцнење на испораките на одредени производи.

Некои клиенти чекаат подолго за опремата што ја нарачале, рече Џоу Лимин од одделот за системи MRSI на Mycronic, кој дизајнира и произведува опрема за производство на чипови.

„Краткорочните последици се несомнено видливи и веќе ги почувствувавме“, рече Џоу.

Во среда, француската група за индустриски гасови Air Liquide предупреди дека очекува краткорочен недостиг на хелиум поради конфликтот на Блискиот Исток.

„Со оглед на ситуацијата на Блискиот Исток и нападите од минатата недела врз полињата со природен гас, има недостиг на хелиум“, рече потпретседателката на групацијата Air Liquide, Армел Левие.

Француската компанија е клучен добавувач на полупроводничката индустрија на Тајван, вклучувајќи го и најголемиот светски производител на чипови Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC). Има повеќе од 60 фабрики во Тајван, од кои 54 ја снабдуваат полупроводничката индустрија.

Снабдувањето со хелиум во Тајван останува стабилно и покрај проблемите со снабдувањето од Блискиот Исток, соопшти Министерството за економија во вторник, додавајќи дека хелиумот сега може да се увезува и од Соединетите Американски Држави.