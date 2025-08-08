Технологија што го менува домот: иновации за подобар живот

Во светот на брзи технолошки иновации, изборот на уреди за вашиот дом не е само практичен, туку и инвестициски потег. Секој нов уред претставува начин да го направите вашиот живот попријатен, поефикасен и поелегантен. Овие нови технологии – како стик правосмукалката Bespoke Jet AI Ultra, иновативните машини за перење на Samsung и новиот фрижидер Side by Side Family Hub со 21″ екран – се пример за уреди кои го реформираат секојдневниот живот.

Bespoke Jet AI Ultra: Чистење што го менува светот на домаќинството

Новиот модел на стик правосмукалка Bespoke Jet AI Ultra не е само уште еден обичен апарат за чистење – тоа е премиум уред кој ги поставува новите стандарди за ефикасност и удобност. Со својата напредна вшмукувачка технологија, оваа правосмукалка нуди моќно чистење без компромиси, додека неговата компактност и долготрајните батерии го прават перфектен избор за секој дом. Управувањето со функциите е лесно, а автоматското прилагодување на моќноста ја зголемува ефикасноста на уредот, што ја прави идеален за секој дом.

Иновативни технологии кај машините за перење за совршени резултати

Никогаш не било полесно да го постигнете најдобриот резултат при перењето. Samsung новата машина за перење со AI Home и 55% поголема енергетска ефикасност гарантира не само одлично чистење на вашата облека, туку и помалку потрошено време. Со SmartThings интеграција, можете да ја контролирате пералната од екранот вашиот мобилен телефон од удобноста на вашата софа или од далечина. Оваа машина е опремена со напредни програми за перење кои ги оптимизираат сите видови ткаенини, чувајќи ја вашата облека како нова.

Со фрижидерот SbS Family Hub, вашиот дом е поврзан и иновативен

Не е само фрижидер – новиот Side-by-Side Family Hub со 21″ екран е вистински дигитален хаб за целото семејство. Со неговата SmartThings интеграција, имате целосен надзор врз сите уреди во домот од еден центар. Плус, Cooling Promo функцијата овозможува флексибилно ладење и долгорочна свежина за вашата храна. Поставен како центар за домот, овој уред го подобрува секојдневниот живот и ја зголемува удобноста на вашиот дом.

Иновација и квалитет за вашето домаќинство

Овие напредни уреди од Samsung не се само уреди – тие претставуваат инвестиција во квалитет, удобност и долгорочна ефикасност. Со овие иновации, секој ден ќе биде поефикасен, попријатен и поелегантен. Не само што ги подобруваат перформансите во домот, туку ви овозможуваат да уживате во највисоките стандарди на технологија.

Не пропуштајте ја можноста за продолжена гаранција

Samsung ви нуди 5 години гаранција (2 години редовна и 3 години комерцијална) за одредени модели на фрижидери, машини за перење алишта, вградувачки кујнски уреди, машини за сушење алишта и комбинирани машини за перење и сушење. А за одбрани модели на Samsung правосмукалките, добивате 3 години гаранција (2 години редовна и 1 година дополнителна комерцијална), што значи сигурност и мир на долг рок! Со оваа промотивна понуда, Samsung ви овозможува сигурност, квалитет и поддршка што трае, овозможувајќи ви да уживате во вашите уреди без грижи.

(Комерцијален текст)