„Таа е толку убава. Не е фер“. Бри Ларсон со нов имиџ за „Харперс Базар“

САД– Бри Ларсон ја покажа својата извајана фигура, тенок струк и без напор, шик стил за насловната страница за априлското издание на Harper’s Bazaar за 2023 година. Ѕвездата на „Капетан Марвел“ (33) изгледа сензационално со потемна, медова боја на косата, суптилна шминка и необичен, шик изглед кој подразбира џинс, прозирна блуза, чизми, и блузон. Ништо од гламурот кога се појавува на гала настаните.

Секако, обожавателите се упатија кон делот за коментари на Ларсон за да и ги кажат своите размислувања за нејзиниот изглед (при што многумина ја споделија својата омилена облека со нас). Еден фан напиша: „Таа е толку убава. Не е фер“, а еден друг одговорил: „Добивам вибрации од 70-тите или 80-тите од ова и го сакам тоа“. На познатите пријатели на Ларсон, исто така, им се допаднаа фотографиите, а Наоми Вотс напиша: „По ѓаволите!! со кренати раце и огнени емотикони, а Гвинет Палтроу коментира: „Ова е 10/10“.

Бри Ларсон откри дека морала да се соочи со некои стравови за стареењето откако наполнила 30 години во насловнтаа приказна за Harper’s Bazaar, објавена во четврток, 23 март. Актерката откри дека се бори со личните чувства за нејзината желба да започне семејство додека го прославуваше својот последен роденден. „Тоа е одлично место за престој“, изјави таа за медиумот. „Се појавуваат одредени егзистенцијални прашања“.

Бри откри дека не била сигурна за толку многу од понудите што ги добила откако глумела во хитот „Соба“ во 2015 година, кој и донесе Оскар за најдобра женска улога. Таа рече дека се прашува како семејството ќе се вклопи во нејзиниот „чуден живот“ како актерка. „Имав исти нормални стравови како и сите други да бидам сингл и да имам 30 години“, рече таа.

Актерката се отвори за несигурностите што ги имала во кариерата и за тоа како повремено се чувствувала „несигурна“ за она што го прави во животот, но Бри се отвори за тоа како моментално оди со текот на времето. „Немам следна работа. Немам дом. Јас немам партнер. Немам план. Едноставно сум целосно отворена“, рече таа, истовремено спомнувајќи дека сака деца, но не беше сигурна како ќе постапи по тоа. „Немам што да дадам освен ако не поминам низ овој период на авантура“.

Додека Бри рече дека минува низ период без да размислува за тоа која ќе биде нејзината „следна работа“, фановите можат да ја видат во претстојното продолжение на MCU The Marvels, каде што ќе ја репризира нејзината улога на Керол Денверс и претстојниот Fast X за The Франшиза Fast and the Furious, според IMDb. Fast X се очекува да биде премиерно прикажан во мај, а The Marvels треба да се појави во кината во ноември. Иако и двете се во постпродукција, таа наводно има ненасловен проект кој моментално е во претпродукција.