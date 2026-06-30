СЗО: Топлотниот бран во Европа е генерална проба

Низ дел од Европа, луѓето имаат проблеми со спиењето, итните служби се полнат, а службите за итни случаи достигнуваат рекордни нивоа, бидејќи топлотен бран го зафаќа континентот, предупреди Европската канцеларија на Светската здравствена организација. Во Франција, бројот на повици до службите за итни случаи се зголемил за 50 проценти во некои градови.

Лондон минатата недела го регистрираше најголемиот број повици за опасни по живот состојби во еден ден откако беа формирани службите за итни случаи во земјата. Системот за следење на смртноста во Шпанија веќе процени повеќе од 300 дополнителни смртни случаи поврзани со топлината за само неколку дена. Италија пријави пет смртни случаи за 24 часа.

„Секое лето се соочуваме неподготвени, плаќаме со нашите животи“

Европа се затоплува повеќе од двојно побрзо од глобалниот просек. Топлотните бранови повеќе не се ретки екстремни настани, туку повторувачки кризи кои стануваат сè почести, поинтензивни и подолготрајни. СЗО предупредува дека подготовката за топлина има директно влијание врз бројот на смртни случаи. „Секое лето за кое не се подготвуваме е лето за кое плаќаме со нашите животи“, вели СЗО.

Светската здравствена организација истакнува дека постојат мерки кои веќе спасуваат животи. Проценките покажуваат дека смртните случаи поврзани со топлината во Европа до 2023 година би биле околу 80 проценти повисоки доколку не постоечките мерки за адаптација.

Бројот на смртни случаи би можел да биде двојно поголем за луѓето над 80 години. СЗО вели дека влијанието на превентивните мерки може да се измери и дека тие не се само административна формалност. „Плановите за акција за топлина и здравје, раните предупредувања, ладените простори и контактирањето со ранливите луѓе не се бирократски вежби. Тие спасуваат животи токму сега“, вели СЗО.

Совет за граѓаните

Организацијата предупредува дека се потребни повеќе вакви мерки низ целиот европски регион. СЗО, исто така, објави серија практични совети за луѓето кои немаат климатизација, што е случај со голем дел од населението на северна Европа.

Во текот на денот, ролетните, завесите и драпериите треба да се држат затворени за да се спречи загревање на просторијата. Прозорците треба да се отвораат ноќе, кога температурите паѓаат. Водата треба да се пие дури и пред да почувствувате жед, а треба да се избегнуваат шеќерни, алкохолни и кофеински пијалоци.

На граѓаните им се препорачува да го избегнуваат пладневното сонце и да ги проверуваат постарите соседи и роднини. „Телефонскиот повик не чини ништо, а може да спаси живот“, предупредува СЗО. Според организацијата, околу 60 проценти од хоспитализациите по итни интервенции за време на овој топлотен бран биле кај луѓе над 75 години. СЗО истакнува дека многу од овие хоспитализации може да се спречат.

Што прават градовите?

Некои европски земји и градови веќе воведоа мерки што СЗО ги наведува како примери за добра подготовка. Барселона ова лето ја прошири својата мрежа на климатски засолништа на повеќе од 500 локации, вклучувајќи библиотеки, центри за заедницата, паркови и аптеки.

Париз активираше регистар за проверка на состојбата на постарите и ранливите жители и ја ограничи продажбата на алкохол на јавни места за да го намали притисокот врз службите за итни случаи. Италија воведе ограничувања за работа на отворено во текот на најжешкиот дел од денот во некои региони, со аранжмани за да се осигури дека работниците нема да ги изгубат своите приходи.

СЗО верува дека секој европски град треба да има своја верзија на вакви мерки. Топлотниот бран не влијае само на граѓаните, туку и на здравствените системи. Болниците се под притисок од зголемениот број пациенти, но и од самата топлина.

Во некои установи, системите за ладење откажуваат, медицинската опрема не работи како што треба, а персоналот е исцрпен бидејќи ноќните температури не паѓаат доволно за нормален одмор. СЗО вели дека некои болнички одделенија се опишани како несоодветни за работа во такви услови.

СЗО свикува итен состанок

Регионалната канцеларија на СЗО за Европа објави дека ќе ги собере националните фокусни точки одговорни за вонредни состојби, животната средина и климатските промени од сите земји во европскиот регион во понеделник, 6 јули. Темата на состанокот ќе биде подготвеноста на Европа за идните топлотни бранови.

„Дневниот ред ќе биде едно прашање: што научивме од овој топлотен бран, дали сме подготвени за следниот и како СЗО Европа може да направи повеќе за да помогне?“, вели организацијата. СЗО предупредува дека сегашниот топлотен бран треба да се смета за предупредување.

„Овој топлотен бран е генерална проба. Летата што доаѓаат ќе бидат потешки“, вели СЗО. Повеќе од половина од европските земји сè уште немаат сеопфатен акционен план за топлина и здравје. СЗО вели дека ова мора да се промени и нагласува дека ажурирани упатства за дејствување се достапни за земјите, регионите и градовите.

Организацијата препорачува граѓаните да ја следат кампањата KeepCool, која се базира на четири совети: избегнувајте ја топлината, одржувајте го домот ладен, разладете го телото и пијте доволно течности и останете во контакт со луѓето околу вас. „Топлината е тука. Решенијата се тука. Времето за дејствување е сега“, заклучува СЗО.