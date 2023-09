Студија: Работата од дома заштедува енергија и драстично ги намалува емисиите на стакленички гасови

Малку по малку, изминатата година или повеќе, компаниите ги охрабруваат вработените да се вратат во канцелариите по завршувањето на мерките воведени поради Ковид.

Но, тоа охрабрување почна повеќе да личи на принуда, особено кај технолошките гиганти каде што беа објавени неколку рунди на отпуштања откако беа олеснети ограничувањата за пандемијата.

Претходно во септември, извршниот директор на Амазон, Енди Џеси го предупреди персоналот дека ако одбијат да работат најмалку три дена неделно во канцеларија, „веројатно нема да функционира така“. Google, Meta и X претходно им кажаа на вработените да ја намалат работата од дома и да се вратат на работа слично како што беше пред Ковид.

Преполовени емисиите на стакленички гасови

Но, вработените кои не сакаат да се вратат во канцеларија бидејќи работата од дома им овозможува да се чувствуваат неограничени, сега имаат одговор за нивните шефови. Според истражувањето објавено во списанието Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) во САД, „работниците на далечина за половина помалку произведуваат емисии на стакленички гасови од канцелариските работници“.

Тоа е затоа што факторите како што се патувањето и користењето енергија во објектите зависат од тоа колку луѓе патуваат до и од работа и колку често. Вработените кои работат од дома со полно работно време би можеле да „придонесат за 54 отсто намалување на емисиите на стакленички гасови по глава на жител“, што би било „првенствено поради намаленото користење на енергијата во канцелариите“, велат истражувачите предводени од инженерот Јанкиу Тао од Универзитетот Корнел.

„Еден ден во неделата е бескорисно“

Но, додека 2-4 дена далечинско работење би довело до пад од „до 29 отсто“, ограничувањето на далечинското работење на еден ден во неделата би значело само пад од 2 отсто, што значи дека нема никаква корист, смета тимот на Лонгчи Јанг од Мајкрософт. Истражувањето опфати податоци од над 100.000 примероци, вклучително и Американското истражување за потрошувачка на енергија во станбени простории и податоци за вработените во Мајкрософт.