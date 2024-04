Страшна експлозија во Југоисточна Азија: Жештината е виновна за смртта на 20 војници?

Камбоџанскиот премиер Хун Манет објави дека 20 војници загинале во експлозија на муниција во воена база во провинцијата Кампонг Спеу, западно од главниот град Пном Пен.

„Длабоко сум шокиран кога ја добив веста за инцидентот со експлозија на муниција“, рече Хун Манет во изјавата и изрази „најдлабоко сочувство“ до семејствата на загинатите.

Војската на Камбоџа соопшти дека „експлозија во складиште за муниција“ уништила камион полн со оружје и уништила четири згради.

Хун Манет рече дека им наредил на началниците на одбраната итно да организираат погреби за паднатите војници.

More than 30 soldiers lost their life in a explosion at the ammunition depot in #Cambodia pic.twitter.com/SfqzZBWi7F

— Amitabh Chaudhary (@MithilaWaala) April 28, 2024