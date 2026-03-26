Странците во Албанија лани потрошиле 5,72 милијарди евра, Албанците во странство три милијарди

26/03/2026 14:33
Туристичкиот бум дојде пребрзо: Плажата во Јале на југот од Албанија

Странските туристи минатата година во Албанија потрошиле 5,72 милијарди евра, што е зголемување за 15 отсто, споредено со претходната година.

Податоците на Централна банка на Албанија покажуваат дека највисокото ниво на трошоци е забележано во екот на туристичката сезона, во третиот квартал од годината, кога достигнало 2,3 милијарди евра, во споредба со 1,9 милијарди евра во истиот период претходната година.

Како што претходно објави Институтот за статистика, ИНСТАТ, во текот 2025 година Албанија ја посетиле 12.466.038 странци, што е за 6,6 отсто или 769.960 лица повеќе споредено со претходната година.

Исто така, минатата година раст бележи и бројот на албанските граѓани што патуваат во странство, како и средствата кои тие ги потрошиле.

Во 2025 година, тие потрошиле три милијарди евра надвор од Албанија, што е рекордна бројка, што е зголемување од 14,8 отсто во споредба со претходната година.

Според ИНСТАТ, во странство патувале вкупно 8,6 милиони албански граѓани, што е зголемување од девет отсто во споредба со 2024 година.

Мистеријата за исчезнувањето на Данка Илиќ: Двегодишното девојче прогласено за убиено пред две години, телото никогаш не се пронајде
Најугледната поетска награда во Хрватска ја доби човек кој ги брани педофилите: „Природно е да се има желба за секс со деца“
Албанските иселеници минатата година дома испратиле рекордни 1,12 милијарди евра
Инцидент на Босфор: Турскиот танкер „Алтура“ погоден од дронови додека носел 140.000 тони нафта од Русија
Руски дрон паднал на територијата на Романија
Снег во Хрватска. Еве како изгледаат утрово автопатиштата (фото)
Момчето убиец од „Рибникар“ почна да ги менува одговорите
Циклонот Дебора носи исклучително опасно време – Хрватска очекува откажување летови

