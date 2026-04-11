Стотици бензински пумпи останаа без гориво во Ирска. Полицијата го растури протестот

Полицијата на Ирска интервенираше денес за да ги отстрани демонстрантите што ја блокираа единствената рафинерија за нафта во земјата, откако висок владин министер предупреди дека протестите поради зголемувањето на цените на горивата создадоа „многу опасен економски момент“ за Ирска, пишува Ројтерс.

Демонстрантите, огорчени од зголемувањето на цените на дизелот за повеќе од 20 проценти од почетокот на американско-израелската војна против Иран, ја блокираа рафинеријата Вајтгејт, две пристаништа, терминал за гориво и голем број патишта во главниот град Даблин со трактори и камиони.

Стотици бензински пумпи без гориво

Владата објави дека стотици бензински пумпи останале без гориво, што го загрозило функционирањето на некои служби за итни случаи.

Полициска акција

Снимките од државниот радиодифузер RTE покажуваат како полицијата приведува најмалку еден демонстрант, ги турка другите назад и испорачува опрема за движење на големи возила во рафинеријата Вајтгејт во саботата. Полицијата, исто така, објави видео на социјалните медиуми на кое се гледаат неколку цистерни со нафта како влегуваат во рафинеријата.

Влада: „Исклучително опасен момент“

Интервенцијата дојде откако министерот за финансии Сајмон Харис изјави дека протестите предизвикале исклучително опасен момент за економијата. Премиерот Мајкл Мартин предупреди во петокот дека земјата може да биде принудена да одбие испораки на нафта.