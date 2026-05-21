Стојковски за предлогот на Мерц: Ова е обид да се редефинира формата на проширувањето

Предлогот на германскиот канцелар Фридрих Мерц објавен утрово, со кој се сугерира членство за Украина и некаков нејасен статус за земјите од Западен Балкан, и тоа додека се пишува договорот за пристапување на Црна Гора, наидува на различни оценки кај нас.

Според Андреја Стојковски од Преспа Институтот, предлогот на Мерц за „асоцијативно членство“ за Украина и статус „привилегиран набљудувач“ за Западниот Балкан е можеби првиот толку отворен обид ЕУ да ја редефинира самата форма на проширувањето. Тоа, смета тој, отвора ризик за регионот постепената интеграција да стане трајна замена за полноправното членство, наместо да биде мост кон него.