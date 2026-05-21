Бугарија не кодоши во Брисел, тврди дека има „институционално самоволие“ кон Бугарите

Бугарија нема да дозволи повторно преговарање за европската преговарачка рамка за Македонија, најави бугарската министерка за надворешни работи Велислава Петрова-Чамова како одговор на пратеничко прашање.

„Европската интеграција на Северна Македонија зависи од спроведувањето на европскиот консензус од јули 2022 година. Бугарија категорично се спротивставува на обидите на Северна Македонија да го заобиколи или повторно да преговара. МНР, преку мрежата на бугарските мисии во странство во земјите-членки на ЕУ и во Скопјe, вложува активни напори за да спречи какво било повлекување, заобиколување или доведување во прашање на преземените обврски“, порача Петрова-Чамова.

Според неа, за Министерството за надворешни работи (МНР), приоритетна задача е спроведување на одобрените елементи од јули 2022 година, почитувајќи ги одлуките на Народното собрание од 24 јуни 2022 година и 30 мај 2025 година за европска интеграција на Северна Македонија.

Петрова-Чамова нагласува дека МНР категорично се спротивставува на обидите на Македонија да ги заобиколи или повторно да преговара за нив.

„Во овој поглед, мобилизирани се сите расположиви институционални ресурси, како и воспоставените канали за билатерална и мултилатерална комуникација, со цел ефикасно да се заштити националниот интерес на Бугарија. Според неа, темата за потребата од целосно почитување на обврските преземени од Република Северна Македонија е високо на агендата на сите билатерални посети, мултилатерални формати и политички консултации со нашите партнери од Европската Унија (ЕУ).

Обидите на Македонија да го оспори статусот на Протоколот од Вториот состанок на Заедничката меѓувладина комисија согласно член 12 од Договорот за пријателство, добрососедство и соработка се во спротивност со постигнатиот европски консензус, бидејќи Протоколот е дел од него. Министерството за надворешни работи е доследно во своите активности за спротивставување на овие обид. Министерството за надворешни работи, вклучително и преку Постојаното претставништво на Република Бугарија во ЕУ води редовен дијалог на темата со управувачките структури на европските институции вклучени во процесот на проширување на ЕУ. Горенаведените управувачки структури систематски се известуваат за случаи на дискриминација, судска и институционално самоволие против граѓани на Република Северна Македонија, кои се самоидентификуваат како Бугари, и нивните здруженија, бидејќи почитувањето и гарантирањето на правата и интересите на бугарските граѓани, лицата со бугарски идентитет и бугарските заедници во странство е главен приоритет на надворешната политика на Република Бугарија.

Министерството за надворешни работи постојано и систематски ги информира претставништвата на земјите-членки на ЕУ и меѓународните организации во Македонија, вклучувајќи ги ОБСЕ и Советот на Европа, за состојбата со основните права на бугарската заедница, нејзините претставници и граѓанските здруженија;

Министерството за надворешни работи проактивно ја одржува својата посветеност преку мобилизирање на дипломатскиот комплет алатки за информирање на нашите европски партнери и институции, вклучително и преку редовно презентирање на ажурирани информации во писмена форма (т.н. нон-пејпери) за состојбата на преговарачкиот процес на Република Северна Македонија и обидите за отстапување од постигнатиот консензус, вклучително и во однос на Протоколот од Вториот состанок на Заедничката меѓувладина комисија согласно член 12 од Договорот за пријателство и добрососедство.

Дополнително, на крајот на април оваа година, по аналогија со претходните години, Министерството за надворешни работи ѝ го достави на Европската комисија својот придонес и оценка за годишниот извештај на ЕК за напредокот на Република Северна Македонија, вклучително и за нивото на неспроведување на Договорот од 2017 година и протоколите според член 12 од него.

Паралелно, Централната дирекција на Министерството за надворешни работи и Постојаното претставништво на Бугарија во ЕУ продолжија да ја поддржуваат политиката на нашата земја за објективен годишен извештај до Европскиот парламент за напредокот на Република Северна Македонија“, стои во информацијата на бугарското МНР до Народното Собрание.

Петрова-Чамова уверува дека Министерството за надворешни работи ќе продолжи да одржува активен и интензивен дијалог со европските партнери и европските институции за да ги заштити националните интереси во процесот на проширување на ЕУ.

„Убедена сум дека со здружување на нашите напори, вклучително и со групите за пријателство во Националното собрание на Република Бугарија, ќе обезбедиме највисока заштита на интересите на нашата земја по ова приоритетно прашање“, рече министерката.