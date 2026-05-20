ЕУ одобри 65,7 милиони евра од Планот за раст за Македонија. Србија не доби ништо

Европската комисија стави на располагање 49 милиони евра за Албанија, 44,2 милиони евра за Црна Гора и 65,7 милиони евра за Македонија во рамките на Планот за раст на Западен Балкан, објави Н1.

Трансакциите следат по третото барање за исплата и позитивната оценка на Комисијата за реформските чекори спроведени во областите на деловната конкурентност и иновации во Албанија и Црна Гора, како и образованието и дигитализацијата во Северна Македонија, соопшти Европската комисија.

„Планот за раст на Западен Балкан, усвоен во 2023 година, има за цел да ги донесе придобивките од членството на земјите-партнери во регионот дури и пред нивното пристапување кон ЕУ, стремејќи се да ги интегрира партнерите во единствениот пазар на ЕУ, да ја подобри регионалната економска соработка, да ги продлабочи реформите поврзани со ЕУ и да го зголеми претпристапното финансирање. Ова, пак, го забрзува процесот на проширување и растот на партнерските економии“, потсети Брисел.

Со денешната исплата, вкупниот износ исплатен во рамките на овој фонд достигнува 212,8 милиони евра за Албанија, 89,3 милиони евра за Црна Гора и 142,1 милиони евра за Северна Македонија.

Европската комисија ги распределува средствата од овој План за раст поединечно на секоја земја и само кога таа ги исполнува специфичните услови утврдени во нејзината „Реформска агенда“, документ во кој се наведени точните реформи на кои земјата се обврзала.

За разлика од Албанија, Црна Гора и Северна Македонија, кои ги исполнија условите за оваа транша, Србија и Босна и Херцеговина се изоставени од оваа рунда бидејќи сè уште не ги исполниле целосно преземените реформски чекори што беа предуслов за распределба на овие средства.

Србија моментално чека втора транша од 163,1 милиони евра и трета од 265 милиони евра. Средствата за Србија не се трајно изгубени, туку се блокирани додека не се исполнат потребните услови, по што Комисијата може да го одобри распределувањето за Белград. Србија отиде неколку чекори назад по усвојувањето на контоверзните закони за правосудството.