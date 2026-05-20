Левица бара разрешување на вицепремиерот Арбен Фетаи

Левица најостро реагира на скандалозното и неодговорно однесување на вицепремиерот Арбен Фетаи, кој со месеци не се појавува на работното место, не присуствува на владините седници, не одговара пред Собранието, а притоа продолжува да ја користи функцијата и бенефитите што ги плаќаат граѓаните на Македонија, се вели во соопштението од Левица.

„Додека Владата на Мицкоски секојдневно им порачува на граѓаните дека „нема пари“ за повисоки плати, помош за ученици, здравство и социјални мерки, истата таа Влада дозволува функционер кој не доаѓа на работа да продолжи да зема плата, дневници и да патува на егзотични дестинации.

Ова е класичен пример на расипничко и неодговорно владеење, каде државните функции се третираат како приватна сопственост, а буџетот како партиски плен. Скандалозно е што премиерот Христијан Мицкоски со недели молчи и не презема никаква одговорност, иако јавно беше потврдено дека Фетаи не доаѓа на работа и самиот не се гледа повеќе како дел од Владата.

Левица јавно прашува:

– Колку народни пари се исплатени за плати, патни трошоци и привилегии на функционер “за добро владеење” кој не ја извршува функцијата?

– Дали Владата ќе иницира постапка за утврдување одговорност за несовесно и ненаменско трошење државни средства?

Бараме итно разрешување на вицепремиерот Арбен Фетаи и отворање постапка за проверка на сите исплати и трошоци направени за време на неговото отсуство.

Дополнително, овој случај уште еднаш ја потврдува суштината на оваа власт – ароганција, неодговорност и расипничко трошење на народните пари, додека граѓаните едвај врзуваат крај со крај“, се вели во соопштението на Левица.