Филков за протестите вчера: Македонскиот јазик не е пречка туку обврска!

Министерот за правда, Игор Филков, вчерашните протести за употреба на албанскиот јазик при полагањето на правосудниот испит ги оцени како обид ова прашање да се претвори во поле за политички притисок и етничка конфронтација. Според него, правосудниот испит не е прашање на политика туку на стручност, професионалност и почитување на правниот поредок на државата.

– Обидите да се прикаже законската обврска за познавање на македонскиот јазик како дискриминација се опасна манипулација со јавноста и директен удар врз уставниот поредок. Македонскиот јазик е службен јазик на целата територија на Република Северна Македонија и темел на институционалниот и правниот систем. Недозволиво е да се користат чувствителни теми што директно го засегаат правниот систем за собирање политички поени или за создавање меѓуетнички тензии, нагласи Филков.

Тој додаде дека правосудниот испит се спроведува согласно со важечките закони и професионални стандарди, а не според дневнополитички агенди или притисоци од улица.

– Правото на протест е демократско право, но никој нема право преку насилни протести да бара уривање на критериумите и стандардите во правосудството. Министерството за правда останува отворено за аргументиран институционален дијалог, но нема да дозволи девалвација на правосудниот систем, ниту поткопување на улогата на македонскиот јазик како столб на државноста и институционалниот поредок. Македонскиот јазик не е пречка – тој е обврска, уставна вредност и гаранција за функционирање на државата, нагласи министерот за правда.

Вчерашниот протест во Скопје, на кој се бараше употреба на албанскиот јазик при полагањето на правосудниот испит, беше проследен и со извиците „УЧК“, како и со истакнување албански и американски знамиња, при што отсуствуваше македонското државно знаме. Во текот на протестот, на кој имаше и лица од Косово, се случи инцидент, кога групa млади луѓе, кои беа меѓу учесниците на протестот, започнаа меѓусебна физичка пресметка.