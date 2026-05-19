Кастеланета: Западниот Балкан предолго чека, процесот за ЕУ мора да се симлифицира

„Западен Балкан не може да биде оставен настрана од интеграцијата во Европската унија. Земјитe во регионот чекаат од Солунскиот самит во 2003 година“, порача генералниот секретар на Јадранско-јонската иницијатива, амбасадорот Џовани Кастеланета на денешниот форум за Стратегијата на Европската Унија за Јадранско-јонскиот Регион (ЕУСАИР) што се одржува во Скопје.

Според него, одлагањета и неизвесностите во процесот на проширување не доаѓаат без цена.

„Проширувањето на ЕУ не е технички процес туку стратегиски и политички избор.Тоа е инвестиција во иднината на ЕУ“, порача Кастеланета, порачувајќи дека одлагањета и неизвесностите во процесот „креираат фрустрации, ја намалуваат довербата во процесот и водат кон изложеност на други влијанија кои не секогаш се на линија со европскиот проект“.

„Проширувањето многу често се гледа како бавен,. бирократски и непредвидлив процес. Затоа, ЕУ треба да дејствува со поголема јасност и решителност, како и со забрзување и поедноставување на преговорите. Притоа на три елементи треба да се обрне посебно влијание“, порача Кастеланета, набројувајќи ги: одалечување на ЕУ од носењето одлуки со консензус и повеќе гласање со квалификувано мнозинство, поголема флесибилност во однос на формите на интегрирање ( ЕУ со повеќе брзини) и отворање простор за создавање на т.н. „коалиција на зинтересирани“ земји – за тие што сакаат поцврста соработка во одредени сфери или за одредени прашања.

Иако тој го оцени како целосно оправдано настојувањето Украина и Молдавија да станат што побрзо членки на Унијата, запоставувањето и оставањето настрана на земји од Западниот Балкан го виде како причина за можна дестабилизација на регионот и за намалување на довербата во европскиот проект. Затоа тој цврсто се заложи за прифаќање на иницијативите за градуално членство на земјите од регионот преку вклучување во разните структури и политики на Унијата.

Шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски порача дека проширувањето на ЕУ е геостратешки приоритет е од суштинско значење за регионот и дека како претседавач нашата држава го промовирала и туркала низ Јонско-јадранската иницијатива.

Ние, рече Муцунски, сакаме процес на пристапување заснован врз основа на заслуги истовремено извршувајќи усогласување со европските стандарди.

„ На почетокот на нашето претседателство се обврзавме на многу јасна визија – да ја зајакнеме регионалната обединетост со перспектива кон европската иднина. Сега може да се види дека ова било преточено во значаен напредок. Ова нема да биде само платформа за дијалог, туку и момент на реализација. Во изминатата деценија работвме заеднички да ја зајакнеме соработката како двигател на евроинтеграциите. Ставивме особено силен акцент врз неевропските земји од нашиот регион кои се блиски до Европската унија со активна поддршка од земјите членки во рамки на ЕУСАИР. Сето тоа е преточено во Скопската декларација и тие обврски се сведошства за нашите заложби“, рече Муцунски.

Вицепремиерот и министер за европски прашања Беким Сали исто така сметаше дека проширувањето на Европската Унија останува стратешка инвестиција за мирот, стабилноста и просперитетот на Европа, а земјите од Западен Балкан треба да напредуваат преку кредибилни реформи и регионална соработка.

„ ЕУСАИР не е само регионална платформа за соработка, туку конкретен мост кон постепена европска интеграција. Во време на сериозни геополитички и економски предизвици, на регионот му се потребни повеќе координација, поголема поврзаност и повеќе заеднички инвестиции“, рече Сали.

За градоначалникот на Скопје, Орце Ѓорѓиевски, регионалната соработка во време на брзи промени, геополитички предизвици, економски притисоци и демографски трансформации, повеќе не е избор, туку неопходност.