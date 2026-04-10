Стефано Габана се повлекува од функцијата претседател на „Долче и Габана“

Милано – Стефано Габана се повлече од функцијата претседател на модната куќа што ја основаше заедно со Доменико Долче. Неговата оставка од надзорните функции стапи на сила на 1 јануари, објави компанијата во петок, објавија странските медиуми.

Тој останува на креативната улога

Компанијата го нарече тој потег „природна еволуција на организациската структура и менаџментот“. Во соопштението за медиумите се додава дека 63-годишниот Габана ќе продолжи да ја извршува својата креативна улога во компанијата.

Габана беше присутен и на последната модна ревија одржана во февруари, каде што Мадона беше гостин во првиот ред. По ревијата, тој и Долче лично ја пречекаа пејачката кај неа и ја однесоа зад сцената.

Зошто се повлече?

„Бизнис Фешн“ пишува дека Стефано размислува што да прави со својот удел од 40 проценти во компанијата. Братот на Доменико, Алфонсо Долче, ја презеде функцијата претседател, додека поранешниот извршен директор на „Гучи“, Стефано Кантино, се вели дека е подготвен да заземе позиција на виш менаџер. Компанијата наводно се подготвува за нови преговори со банките кредитори.

Можеби изненадувачки, Габана не се пензионираше поради скандал или навредливи изјави. Со текот на годините, брендот и неговите основачи беа критикувани за расизам и хомофобија, за што често одбиваат да се извинат. Во еден впечатлив инцидент во 2018 година, Долче и Габана беа принудени да откажат ревија во Кина откако објавија промотивно видео во кое Кинезинка несмасно се обидува да јаде италијанска храна со стапчиња за јадење.

Потоа Габана ги влоши работите со расистички коментари за Кинезите на Инстаграм – иако подоцна тврдеше дека неговиот профил бил хакиран. Уште во јануари оваа година, Долче и Габана беа критикувани затоа што не ангажирале никакви модели кои не се белци за модната ревија.

Кој е тој?

Како еден од основачите на модната куќа Долче и Габана, Габана остави неизбришлив белег во индустријата, обликувајќи визуелен идентитет кој е препознатлив на прв поглед денес.

Роден во Милано во 1962 година, Габана влезе во светот на модата релативно ненаметливо, но неговата средба со Доменико Долче се покажа како клучна. Во 1985 година, двајцата основаа бренд кој наскоро ќе го редефинира концептот на италијанскиот луксуз. Додека Долче беше фокусиран на прецизно кроење и конструкција на облека, Габана ја презеде улогата на креативен визионер и комуникатор – оној кој разбира како модата живее надвор од пистата, во медиумите и поп-културата.

Естетиката на Долче и Габана стана синоним за нагласена женственост, театралност и силни референци на италијанската традиција. Сицилијански мотиви, религиозна иконографија и кинематографска драма често се појавуваа во нивните колекции, создавајќи препознатлив стил кој ги плени и публиката и познатите личности ширум светот.