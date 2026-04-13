Српскиот БДП порасна за 1,9 проценти на годишно ниво во првите два месеци од годинава

Во првите два месеци од 2026 година, реалниот бруто домашен производ (БДП) на Србија порасна за околу 1,9 проценти на годишно ниво, што е за 0,9 проценти подобар резултат во споредба со истиот период минатата година.

Од производствена страна, клучен извор на раст беа секторите: други услуги, градежништво и нето даноци, додека негативен придонес дојде од индустријата. Во согласност со очекувањата, Заводот за статистика на Република Србија ја потврди својата претходна рана проценка за економската активност за минатата година на почетокот на март. Реалниот раст на БДП за целата година изнесуваше два проценти – во последниот квартал беше 2,2 проценти, на годишно ниво, односно еден процент во споредба со претходниот квартал, според најновата анализа на билтенот „Макроекономски анализи и трендови“ (МАТ).

Како што истакнуваат економистите и аналитичарите, во однос на активноста, во последниот квартал од 2025 година најзначаен реален раст е забележан во градежниот сектор – 10,6 проценти. Сепак, индустриското производство во февруари 2026 година, подвлечено во МАТ, е малку намалено во споредба со истиот месец минатата година.

– Во февруари 2026 година, индустриското производство е малку намалено во споредба со истиот месец минатата година (намалување од 0,3 проценти). Гледано по сектори, во февруари е постигнат раст на годишно ниво во преработувачката индустрија (1,2 проценти), а пад во рударството од девет проценти и снабдувањето со електрична енергија, гас, пареа и климатизација од 1,6 проценти. Во првите два месеци од оваа година, сите три сектори се во пад на годишно ниво. Сепак, земајќи ги предвид сите геополитички предизвици, проблемите со работењето на рафинеријата во Панчево и фактот дека февруари годинава имаше еден работен ден помалку во споредба со февруари 2025 година, можеме да кажеме дека овој индустриски резултат е точен – истакнува Иван Николиќ од МАТ, потсетувајќи дека е забележливо дека производството на кокс и нафтени производи, гледано изолирано, е клучната област на која може да се припише падот во преработувачкиот сектор.