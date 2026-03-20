Србија успеа да обезбеди одложување на американските санкции против НИС

Министерството за финансии на САД го продолжи одложувањето на санкциите врз руската Нафтна индустрија на Србија (НИС) до 17 април, давајќи ѝ на Србија дополнително време за увоз на нафта во услови на американско-израелската војна против Иран, изјави министерката за енергетика на Србија.

„Продолжувањето на лиценцата за речиси еден месец е особено важно сега кога цените на нафтата скокаат… секојдневно“, изјави министерката за енергетика Дубравка Ѓедовиќ Хандановиќ во соопштение за медиумите.

НИС, која е под санкции на САД како дел од рускиот енергетски сектор, управува со единствената српска рафинерија за нафта во Панчево и е најголемиот снабдувач на гориво во земјата.

Во четврток, по енергетската криза предизвикана од војната на Блискиот Исток, српската влада ја продолжи забраната за извоз на нафта и нафтени деривати до 2 април.

Забраната се однесува на сите видови извоз на дизел, бензин и сурова нафта. Казахстан беше најголемиот снабдувач на сурова нафта во Србија минатата година, увезувајќи речиси 60 проценти од својата нафта од азиската земја.

Целата увезена сурова нафта пристигнува со танкер на хрватскиот остров Крк, а потоа се транспортира преку Јадранскиот нафтовод (ЈАНАФ). Српскиот претседател Александар Вучиќ изјави дека ќе објави дополнителни мерки за заштеда на гориво и енергија по состанокот на Советот за национална безбедност подоцна во петок.

Агенцијата на Министерството за финансии на САД која ги администрира и спроведува економските и трговските санкции (OFAC) ѝ даде на Српската нафтена индустрија рок до 24 март да преговара за продажба на своите удели во руските компании Газпром и Газпром Нефт, кои изнесуваат 44,9 проценти и 11,4 проценти, соодветно.

Унгарската нафтена компанија МОЛ на 19 јануари соопшти дека потпишала обврзувачки договор со руските компании за откуп на нивните удели во НИС, при што ADNOC на Обединетите Арапски Емирати е малцински акционер.

Српската влада поседува 29,9 проценти од НИС, а остатокот им припаѓа на малите акционери и вработените.