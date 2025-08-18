Србија од израелска компанија купи системи во вредност од 1,6 милијарди долари

Израелската компанија за развој и продажба на оружје „Елбит Системс Лтд.“ минатата недела објави дека добила договор вреден 1,635 милијарди долари за снабдување на низа одбранбени решенија за една европска земја.

Се очекува спроведувањето на договорот да трае пет години. Договорот вклучува две групи технолошки напредни решенија од една од најголемите израелски компании во овој сектор. Овие решенија се базираат на најсовремените технологии и портфолиото на компанијата и вклучуваат, меѓу другото, вградена технологија за вештачка интелигенција. Не е наведено за која земја станува збор, како што е вообичаено за оваа компанија, но српскиот портал „Тангосикс“ тврди дека станува збор за Србија, објавува „Вечерњи лист“.

Тие го темелат своето тврдење на фактот дека израелската компанија издаде слична неодредена изјава во ноември минатата година, што српскиот претседател Александар Вучиќ потоа индиректно ја потврди како српска нарачка за ракетниот систем PULS – Precise and Universal Launching System и беспилотните летала „Хермес 900“ произведени од оваа компанија. Објавата за продажба на неидентификувана европска земја беше објавена само еден ден претходно. Оваа информација подоцна беше потврдена од специјализирани воени медиуми, како и од влијателниот израелски весник „Хаарец“. Според заклучоците на порталот, нешто слично се случило и сега, но со поголемо временско задоцнување.

– Имаме добра, сериозна армија која сè уште има многу да направи и да напредува. Денес донесовме одлука да се движиме кон концептот на формирање дигитална армиска платформа. Ова значи интеграција. Наскоро ќе имаме големи и моќни беспилотни летала кои ќе имаат широко видно поле, видно поле со долг дострел и, следствено, сè што гледа авионот, сè што гледаат луѓето на земја, може да се види во контролните соби. И не губете повеќе време на проценка на ситуацијата, извештаи, испраќања и слично – рече Вучиќ, додавајќи дека ќе бидат потребни четири до пет години за да се спроведе во пракса.

Што е дел од договорот?

Во соопштението на „Елбит“ се наведува дека е склучен договор за набавка на оружје со слични карактеристики. Првата група вклучува прецизни артилериско-ракетни системи со долг дострел и широк спектар на беспилотни системи за извидување и борбено воздухопловство, од оперативен до тактички дострел, вклучувајќи беспилотни летала контролирани од оператори. Втората група вклучува, меѓу другото, високо софистицирани ISTAR (разузнавање, надзор, стекнување цели и извидување), вклучувајќи системи SIGINT, COMINT и електронски системи за војување.

Ќе бидат испорачани и обучени системи за собирање и обработка на разузнавачки информации, заедно со напредни електрооптички и ноќни системи, модернизација на борбени возила и системи за заштита. Покрај тоа, „Елбит Системс“ ќе испорача сеопфатно воено дигитализациско и мрежно решение за борба, базирано на најновата генерација софтвер и најсовремена хардверска комуникациска опрема. Ова вклучува разузнавачки решенија од пакетот апликации за команда и контрола C4ISR. Ова интегрирано решение ги опфаќа сите оперативни нивоа – од стратешкиот воен штаб до тактичкото ниво, па сè до последното борбено возило.

Дигитална армија

Порталот го цитира и обраќањето на генерал Милан Мојсиловиќ, началник на Генералштабот на српската армија, до командантите, каде што зборувал за визијата за развој на вооружените сили на Србија. Тој оценил дека имплементацијата на проектот „Дигитална армија“ ќе им обезбеди на тактичките единици пристап до најсовремените дигитални алатки, што ќе ја зголеми свеста за ситуацијата, значително ќе го скрати процесот на донесување одлуки и времето на дејствување, а заедно со опремувањето со современо оружје и воена опрема, ќе ги направи вооружените сили на Србија пооперативни и посмртоносни.

Како дополнителен доказ дека токму Србија ја направила оваа скапа набавка, порталот ги цитира зборовите на Бежалел Махлис, директор на „Елбит Системс“, кој вели дека овој договор вклучува и индустриска соработка со цел зајакнување на националните индустриски капацитети на купувачот во споменатите области – што е политика без која Србија не склучува вакви договори. Во текот на оваа недела, израелските медиуми почнаа да ги пренесуваат истите информации. (Извор: Банкар.ме)